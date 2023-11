Del Nido Carrasco estalla contra su padre y tira de la manta de los americanos

La situación accionarial del Sevilla ha llegado a tal límite que José María del Nido Carrasco, ante la presión por volver a la presidencia de José María del Nido Benavente, ha estallado contra su padre y ha tirado de la manta. Ha declarado, por primera vez, que su padre rompió el pacto de gobernabilidad "a la media hora" de firmarlo y que tiene un pacto con los americanos para vender el club. "Quieren hacer una ampliación de capital para luego vender el club", dijo en referencia a 777 Partners, la sociedad que está tras Sevillistas Unidos 2020, aliada ahora de Del Nido Benavente.

El primogénito de Del Nido ha estallado y ha comenzado a contar su versión de los hechos y los movimientos de su padre por lo que entiende que es su intento de desestabilizar el club para hacerse con el poder: "Se vuelve a convocar una Junta Extraordinaria durante la competición. Mi padre vuelve a decir que el club está arruinado, lo que dice en los últimos años. La historia se repite, no sé cuántas veces", comenzó en una amplia entrevista en Radio Sevilla.

Tranquilidad del consejo actual hasta diciembre de 2024

El actual vicepresidente primero no quiso valorar sobre la afirmación de su padre de que será presidente el día después de la Junta de Accionistas del 4 de diciembre. "Por ser respetuoso con los tiempos judiciales, no me pronuncio sobre el futuro. Estamos tranquilos, llevamos cuatro años gestionando el club, nos asiste la razón. Existe una agrupación de las minorías, proporcional a las minorías, que designaron tres consejeros que tienen validez hasta diciembre de 2024 que impiden a mi padre votar el cese del consejo, y un pacto de socios que tiene vigencia hasta 2027", dijo en referencia al pacto de gobernabilidad firmado en noviembre de 2019 entre Sevillistas de Nervión y la familia Del Nido, que se salió de esa sociedad en 2015.

A este respecto, desveló que su padre lo rompió al poco de firmarlo. "Suscribimos un pacto en noviembre de 2019 para ahuyentar, entre otras cosas, a los americanos que se acercó a todos los grupos para tratar de convencer para que vendiésemos nuestras acciones. Después de trazar un plan que todos conocimos, dijimos que no. Fue muy bien acogido por todos los sevillistas. Las familias de toda la vida iban a gestionar el club. No tiene sentido esta crispación, estos ataques al club. No entra en cabeza humana".

Ahí fue cuando Del Nido Benavente, según su hijo, rompió la baraja. "Jamás he traicionado ni mentido a mi padre. Las diferencias se produjeron a los treinta minutos de firmar el pacto porque él adoptó un camino. El camino del incumplimiento del pacto, quiso traicionar el pacto y quiso que yo lo hiciera. Me negué, mantuve mi postura, quise ser leal y mantener la palabra que había dado a los firmantes. A partir de ahí nuestras posturas se enfrentaron. Quería incumplir el pacto y yo no".

Entre otras cosas, Del Nido Carrasco asegura que su padre quiso desbancar de la presidencia a José Castro, que siguió como presidente tal y como se había firmado en el pacto en representación de Sevillistas de Nervión, con la condición de que en 2023, cuatro años después, fuese la familia Del Nido quien eligiera a un presidente. "Lo primero que me planteó fue echar a Pepe Castro. Acabábamos de firmar que iba a tener cuatro años de mandato y a los treinta minutos me pidió que lo echara. Pero cual fuera el suceso, que son varios, al final es eso. Incumple el pacto".

El pacto con los americanos

La otra gran andanada de Del Nido Carrasco contra Del Nido Benavente fue su plan con los americanos: "El 13 de julio de 2020 suscribe un acuerdo con los americanos. Fruto de ese acuerdo, que confronta radicalmente el pacto con nosotros, él sigue un camino, gobernar el club con los americanos y no con los sevillistas y a los hechos me remito. Hemos tendido la mano infinidad de ocasiones y él no quiere", explicaba.

La razón que hay detrás de ese pacto, según Del Nido Carrasco, es una futura venta del club: "En el pacto que él suscribe con los americanos el 13 de julio de 2020 acuerda venderles 3.000 acciones, a 2.850 euros la acción; se compromete a venderle luego 125 acciones cada tres meses y pacta una gobernabilidad, y como colofón acuerdan entre ellos hacer una ampliación de capital cuando vuelvan al Sevilla y con dicha ampliación de capital quedarse con el Sevilla, quedarse con las acciones de los sevillistas, de muchos de los sevillistas que no hubieran ido a esa ampliación del capital y después vender el club. Imagino que le interesará más ese plan. Por eso lo trazó junto a los americanos", argumentó.

"Mi padre no quiere gestionar el club con los sevillistas con los que firmó un pacto, sí con los americanos. Ese es el problema, el acuerdo que tiene con los americanos", prosiguió. "Una de las claves de ese pacto es que los cuatro firmantes determinaron que las dos personas de consenso que tenían que gobernar el club fueran Pepe (Castro) y yo -Del Nido aún estaba inhabilitado en 2019-. No veo sentido firmar un pacto y no querer participar de él".

Sobre sus presuntas intenciones de ser presidente del Sevilla, explicó el actual vicepresidente primero, y la afirmación de Del Nido Benavente de que tendría que ser la familia Del Nido quien nombrara ahora, dentro del pacto de gobernabilidad, a su presidente, dijo: "Nunca he dicho que seré presidente, eso lo decidirán los órganos del club. Mi padre es uno de los firmantes del pacto. Decir que va a participar en la toma de decisión e un pacto que lleva cuatro años discutiendo no tendría mucho sentido. Queremos que mi padre vuelva de manera honesta al pacto para buscar soluciones. Que esté con los sevillistas de toda la vida y no con los americanos. Para participar a la gestión del club. En el pacto hay soluciones a todo, incluso que en 2024 mi padre fuera presidente del Sevilla".