Del Nido: "Las pérdidas podrían obligarnos a hacer una ampliación de capital"

José María del Nido ha protagonizado una charla-coloquio en la Peña Sevilista de Los Palacios donde ha atendido a numerosas preguntas tanto de los peñistas como de la prensa presente. En la misma, ha asegurado que en caso de revés judicial tras su última petición de medidas cautelares, en todo caso será presidente en diciembre de 2024, cuando expira la agrupación de acciones que hizo en 2018 y que le está impidiendo votar contra la remoción del actual consejo, al que calificó de "ocupa". Y no descartó tener que hacer una ampliación de capital...

Fue la pulla más hiriente de un discurso mesurado en el que no entró a responder a su hijo, que al tiempo que le tendía la mano también denunció que quiere vender el club y que lo "abandonó" en el pago de una deuda a Hacienda de 3 millones de euros. "Como padre el corazón me puede más que la cabeza. Pero es mi hijo, se llama José María del Nido igual que yo, pero tengo seis hijos. Todo lo que dijo tiene respuesta pero yo no le voy a responder en público", dijo.

La posibilidad de una ampliación de capital

Lo económico copó buena parte de su intervención. "La temporada pasada ingresamos 85 millones de euros por competiciones, casi todo por competiciones europeas (Champions y título de la Europa League). No clasificarnos a Europa conllevará reducir a la mitad el presupuesto, y es una mijita difícil que nos metamos, el Girona nos lleva 20 puntos. Por eso decía que ojalá pudiéramos a partir de Navidad empezar a tomar medidas para paliar esa deriva".

Y preguntado por una ampliación de capital, tal y como dijo Del Nido Carrasco el día anterior, se preguntó: "Tengo pensado hacer una ampliación de capital, esperemos que las autoridades no obliguen a hacer una ampliación de capital para poder competir en las competiciones oficiales... Las pérdidas acumuladas de 85 millones de euros podrían obligarnos a tener que hacerla. ¿Qué me gustaría a mí? No hacerla. Si la hacemos la haremos abierta a todos los accionistas y sevillistas".

La preocupación por las cuentas

"Este año no les vamos a aprobar las cuentas. Y van a seguir prorrogadas y nos pueden cerrar la página en el registro", dijo Del Nido. Se están agotando las reservas económicas que teníamos, se está agotando la inercia de cuando yo me marché y ganamos un título a los cuatro meses. Y se está agotando la llama. Que no tenemos líder no hace falta que yo lo diga, es una realidad manifiesta. Que el club ha perdido el brío en el fútbol nacional... Yo en 2013 traje a todos los presidentes del fútbol español, menos del Real Madrid y el Barcelona, que se negaron, y éramos un referente del fútbol español. Y queremos que vuelva a serlo".

Una y otra vez rechazó de plano es una reconciliación con el otro grupo accionarial dentro del actual pacto de gobernabilidad, firmado en 2019. "Yo no voy a participar en ningún proyecto concluido, si me hago cargo será con mi equipo de trabajo, con los accionistas que me apoyan y con los profesionales de primerísimo nivel de los que me estoy rodeando. Borrón y cuenta nueva".

"Yo no voy a participar en un proyecto que sea gallina en corral ajeno", insistió. "No puedo ir con unos consejeros en los que no creo. Para nosotros el pacto está cumplido y está roto. Correspondería a la familia Del Nido designar al siguiente presidente. Pero no tenemos representación en el consejo más allá de Enrique de la Cerda. Si nosotros entramos en el consejo de administración meteríamos savia nueva al margen del pacto".

Presidente en un año como máximo

Cuestionado sobre la posibilidad de que los juzgados no le concedan medidas cautelares para votar ahora, dijo: "Si no es en ésta será en la siguiente. En las sociedades de capital manda la dictadura de capital, entonces los accionistas mayoritarios mandarán en la sociedad. Si los ocupas a los que no se les aprueban las cuentas ni ningún punto no ceden, los vamos a echar. Ahora, conforme pasen más meses más difícil será recuperar la economía para hacerla pionera de nuevo para luchar por lo que queremos que luche el Sevilla. Diciembre de 2024 es la última fecha en la que en cualquier caso salen del consejo de administración. En cualquier circunstancia, en diciembre de 2024 están en la calle", dijo, ya que en esa fecha expira la agrupación de acciones que hizo en 2018.

"En los primeros 100 días demostraremos que el Sevilla Fútbol Club es una sociedad viva, sobre la solidez económica, y volveréis a sentiros orgullosos de ser sevillistas", añadió.

Su pacto con los americanos

Preguntado por la alianza con los llamados americanos, dijo: "La mayor parte de los sevillistas sabe que quien trajo a los llamados americanos, 777 Partners, fue don José Castro Carmona, que además se enriqueció de ese grupo de inversión, por cuanto compraba a los sevillistas las acciones por un precio y luego se las revendía por otro mayor. Esta sociedad ya es parte del accionariado y no darle sitio es un error. 777 Partners delega en mí las acciones. El paquete de la familia Del Nido es superior y si yo voy a vender o no me lo pregunto todos los días antes de ducharme y cuando me ducho digo, no vendo. Tengo un paquete de nueve cifras. Mi padre murió por el Sevilla FC y con un Sevilla grande y mi ilusión es la de volver a hacer grande al Sevilla.

Además, recordó su etapa entre 2002 y 2013 como presidente: "Cuando llegué me encontré una quincalla y se decía que no había ni para balones y dejé un equipo campeón que ha seguido ganando títulos. Creo que ha llegado el momento de que alguien con capacidad de liderazgo y con impulso vuelva a coger la entidad y ese alguien tiene nombre y apellidos, y soy yo".

Nada de vender su paquete accionarial

El expresidente replicó así a una doble pregunta sobre la acusación de su hijo de estar vendiendo acciones a los americanos y de que le pidió romper el pacto de gobernabilidad a la media hora de firmarlo y "echar a Castro": "El paquete de la familia Del Nido es superior al de hace unos años. Mi intención no es vender el paquete accionarial, y si hubiera querido venderlo he tenido oportunidades y razones para hacerlo, pero mi sentimiento me puede y no voy a hacerlo. Las conversaciones que yo he tenido con mi hijo no las voy a hacer públicas. Él verá si lo quiere hacer", dijo.

Ninguna concesión al actual consejo

En más de una ocasión, Del Nido dejó clara su ruptura del pacto de gobernabilidad y su intención de no reconducir la situación con el grupo que apoya al actual consejo. Ni siquiera una reconciliación con su hijo, como le solicitó éste: "Tengo seis hijos, no uno. Y tengo hijos tan preparados como el mayor que está ahora al frente de la vicepresidencia primera. El que se ha salido del redil es él y a mí no me gusta airear los problemas de la familia. José María ha cumplido una etapa y cuando nos hagamos con el consejo, porque no hay ninguna posibilidad de derrota, hay 10,000 títulos de diferencia, y entremos, entrará un equipo nuevo.

Así, insistió en su idea de borrón y cuenta nueva, sin contar con nadie de un consejo que da por más que amortizado. "Mi idea es incorporar un elenco de empresarios de primerísimo nivel con la finalidad de que ayuden como gestores a volver a profesionalizar al Sevilla Fútbol Club. Que los que hay son buenos, seguro, pero a los que ya no estén cumpliendo tenemos para suplirlos".

"Es una pena que no pueda ejercer mi derecho a voto y que los ocupas estén agarrados al sueldo y al cargo como si creyeran que eso no fuera a terminar. No es por acceder yo al Sevilla, el Sevilla necesita que alguien con capacidad, conocimiento y empuje acceda por el bien de la entidad. Esperamos que los juzgados nos den ya la razón. No existe posibilidad de empate técnico porque les llevamos más de 10.000 acciones. Y el día que pueda votar habrá o un cambio o un cambio".

A favor de una retribución con fijo y variable

Del Nido desveló que la petición de Accionistas Unidos, no aceptada por el consejo, para votar en la Junta que la remuneración del consejo sea sobre un fijo y un variable fue apoyada por su grupo. "La retribución del consejo lo que hace es profesionalizar al Sevilla Fútbol Club y yo antes de terminar mi etapa ya creía que tenía que estar profesionalizado. El que la retribución del consejo sea en una parte fija y en otra variable es una idea buena. De hecho uno de mis accionistas apoyó a Sevillistas Unidos para alcanzar el 5% para pedir esa idea y la hemos apoyado. Es positiva esa idea, sí".

Un estadio para 70.000 espectadores

Sobre el estadio, desechó totalmente una reforma para 55.000 espectadores: "Que el estadio se ha quedado chico no cabe la menor duda. Aquí hay personas que han asistido al Ramón Sánchez-Pizjuán que tenía cinco gradas de pie, las dos gradas de Gol, las dos gradas de Fondo y la de arriba de Preferencia. Ese estadio se llenaba con 70.000 personas, ¿por qué no vamos a un estadio con esa capacidad? Hay muchas formas de llenarlo. Quiero un estadio grande para disputarles los títulos a los grandes de este país. Igual que llené el estadio con 45.000 localidades, no habrá sitios vacíos en mi segundo o tercer año de mi mandato".