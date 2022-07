Más lío y enredo al futuro de Koundé

El sevillismo asiste atónito -o tampoco tanto porque ya es habitual en verano- al proceso de mercadeo y subasta de los servicios de su mejor jugador o, mejor dicho, el que más ascendencia tiene en la cotización futbolística. Se supone que Jules Koundé estará ya haciendo las maletas, aunque no se sabe rumbo a dónde. En principio el jugador, una vez acabado la primera fase de su recuperación tras ser operado en el pubis, debe fijar su destino en Seúl, la capital de Corea de Sur y la ciudad donde el Sevilla ha montado su cuartel general.

Pero su futuro se enreda por días y cada hora que pasa. De ayer hasta hoy han pasado, dicen, muchas circunstancias y cada uno le da una interpretación distinta. El Chelsea, quien lo tenía en el saco hace justo un año, está cerca de cerrar el fichaje de Koulibaly por 40 millones, lo que algunos interpretan como un frenazo a la intención de fichar a Koundé y otros no tanto, ya que Antonio Conte necesita dos centrales como mínimo igual que Monchi también precisa de otro más aparte de Marcao salga o no el francés. Por otro lado, el futbolista, por si no tuviera otra cosa que hacer, enreda más con enigmáticos mensajes en twiter a sabiendas de que sus palabras darán que hablar y encenderán más la mecha de la incógnita y el misterio.

Los futbolistas juegan a eso, los representantes los dejan y a los periodistas les encanta. Dan juego, lo reciben y pasan la pelota.

Luego están los gurús, las gargantas profundas y nuevas fuentes “fidedignas”. Periodistas sin medio (y sin miedo también) a los que se les permite todo aunque fallen más (unos más y otros menos) que las escopetas de la feria. Así, uno de ellos, hilaba más la madeja asegurando que entra en escena la Juventus de Turín si se le escapa, como así parece, Koulibaly. Estos informadores huérfanos, probablemente con mecenazgos de las agencias de representación, cierran ellos mismos unas puertas y abren otras. De Ligt, que suena para todos los clubes, también anda por medio y las cartas pasan en la imaginación de muchos de mano en mano.

Después está el PSG, el último en aparecer. Otro rumor interesado vincula a Koundé con el club parisino con el argumento de que el Inter se ha subido a la parra (70 millones) por Skriniar, o que, de camino, dicen, serviría para “afrancesar” al equipo. Y mientras, está el tapado, o no tan tapado, que parece el Barcelona. Lo último del club azulgrana, que no tenía dinero pero se acaba de comprometer a pagar al Leeds 60 kilos por Raphinha, es que va a meter a Memphis Depay en la operación para acabar dándole una pringá al Sevilla, a quien, por cierto –y esto es una opinión personal sacada completamente fuera de contexto de la venta de Koundé- el neerlandés le vendría de perillas.

Sólo el jugador, su representante y puede que Monchi saben o pueden intuir dónde va a acabar con sus huesos el bueno del central francés. Y tampoco, porque no se sabe las intenciones de jeques, potentados y palancas varias.

Los demás lo único que podemos hacer es esperar y entretenernos con esta continua sarta de embustes, inventos y elucubraciones, aunque alguna, no todas, llevará su parte de razón.