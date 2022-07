La tensa espera por Koundé mientras el Barcelona ficha a Raphinha

Van cayendo las hojas del calendario, el verano se acerca con los termómetros a punto de estallar a la canícula del pleno estío y Jules Koundé sigue sin definir su futuro, algo que afecta directamente a la planificación del Sevilla. El internacional francés es ya el último futbolista que falta por incorporarse a la concentración de pretemporada del equipo sevillista en Corea del Sur. Como en un guiño del destino, la operación a la que tuvo que someterse en Burdeos para corregirse sus problemas de pubis ha retrasado su incorporación hasta convertirlo en el último de los internacionales que se pondrán a las órdenes de Julen Lopetegui, lo que centra aún más el foco en su figura, por si no fueran ya suficientes los haces que llevan iluminándolo durante el culebrón sevillista del verano.

A Seúl llega hoy precisamente el presidente del club, José Castro, con escasas noticias al respecto de Koundé, más allá de que sigue sin haber ofertas en firme, mientras que uno de los pretendientes del central de 23 años, el Barcelona, ya ha activado una de sus famosas palancas financieras para adquirir en propiedad la ficha de Raphinha. El extremo brasileño vestirá de azulgrana, según avanzó Mundo Deportivo, después de que Joan Laporta haya llegado a un acuerdo con el Leeds United por 58 millones de euros más otros siete en variables por objetivos.

El precio del extremo brasileño de 25 años, que marcó 11 goles y dio tres asistencias en 35 partidos de la pasada Premier League, puede resultar orientativo sobre lo que estaría dispuesto a pagar el Barcelona por Koundé, que tiene una cotización más alta que el atacante canarinho pese a ser un central. O quizá por ser un central, una posición tan crucial como la de extremo y que en Inglaterra, por ejemplo, sí cotiza muy al alza. Por poner sólo el manido ejemplo de Transfermarkt, esta web valora a Raphinha en 45 millones y a Koundé en 60. Y el CIES Observatory ya calificó al francés como el sexto central más cotizado de Europa, con un valor estimado de 76,5 millones.

Pero, ¿estará el Barcelona en disposición de pagar lo mismo por Koundé que por Rapinha, un futbolista más atractivo por ser un atacante para el aficionado medio, para la mercadotecnia? Rapinha venderá más camisetas, pero los buenos equipos se cimentan con futbolistas como Koundé, y eso es lo que quiere Xavi... y también Thomas Tuchel. Pero el Chelsea sigue sin decir esta boca es mía sobre el central con una oferta en firme y en el Sevilla la espera se vuelve tensa, aunque la cúpula ejecutiva quiera transmitir un mensaje de tranquilidad sobre la planificación.

One thing’s for sureIf you ain’t aim too highThen you aim too low — Jules Kounde (@jkeey4) July 12, 2022

Entretanto, el propio Koundé alimentó el culebrón veraniego escribiendo en Twitter anoche un enigmático mensaje genérico sobre su visión de la vida. "One thing’s for sure. If you ain’t aim too high, then you aim too low", expuso en inglés. O sea: "Una cosa es segura. Si no apuntas demasiado alto, entonces apuntas demasiado bajo".

Evidentemente, el tuit de Koundé desató una cascada de interacciones y respuestas del más diverso pelaje entre las que destacan las de aficionados azulgranas que reclamaban esa alta diana a la que apunta el francés como su equipo, claro, el Fútbol Club Barcelona. Pero el club de Laporta, tras su esfuerzo por Rapinha, necesitará activar de nuevo otra de sus palancas para afrontar una operación como la de Koundé. Y no parece que pueda encontrar tras el acuerdo con el Leeds una rápida financiación para llegar al precio en el que el Sevilla ha tasado a su gran perla del mercado, por encima de los 60 millones de euros.

El tiempo, de nuevo, es el enemigo por encima de la esperada puja que no termina de producirse. Porque hasta ahora Monchi sólo ha podido fichar al relevo de Diego Carlos y con Marcao hay 31 futbolistas, incluidos 10 canteranos, en Seúl, donde el único que falta ya es Koundé...