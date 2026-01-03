Perspectivas sectoriales en 2026

El mundo está viviendo las mayores innovaciones tecnológicas de la historia, con un alcance imposible de vislumbrar y que podría continuar sorprendiendo al alza durante mucho tiempo. Sin embargo, estas compañías ya pesan más del 35% en los índices globales, y sus elevadas valoraciones ya descuentan buena parte de su crecimiento futuro. Esto justifica mantener una ponderación neutral en el sector, aunque con un sesgo relevante en favor de Asia-Pacífico y de los segmentos que implementarán la IA en las empresas.

Salud y Electrificación son dos temáticas directamente beneficiadas por la IA, que cuentan con unas valoraciones más confortables y que no reflejan adecuadamente su potencial de crecimiento, y son atractivas las inversiones específicas en Infraestructuras y en Biotecnología.

Los sectores de consumo básico y discrecional –que no están baratos– seguirán lastrados por la merma de poder adquisitivo de los hogares de menor renta y riqueza, por la competencia de China, por los cambios de hábitos y por las disrupciones tecnológicas. El previsiblemente abaratamiento de la energía hace aconsejable cautela con las petroleras, mientras que los tipos a la baja y los exigentes múltiplos en EEUU invitan a una posición neutral en las financieras a nivel global, pero con clara preferencia por la banca europea.