La 1 ha vuelto a ser más vista en las campanadas y no es una noticia sorprendente porque ya lo fue incluso en momentos de crisis total. En general los espectadores son fieles por superstición, por tradición, a sus cadenas para tomar las uvas. Las más veteranas, TVE y Canal Sur entre los andaluces, parten ahí con cierta preferencia.

Cristina Pedroche y sus vestidos fue capaz casi por ella sola (el propio Chicote lo sabe) de ir concitando año a año la atracción de familias para curiosear en torno a su anatomía. También en esta ocasión, aunque las cifras se distancien entre TVE y Atresmedia. Tiene mérito. Ya se venía barruntando cierto desgaste en el efecto sorpresa. Josie, ideólogo estilista de Cristina, sabrá que la mixtura de este año era un poco complicada.

La 1 ha vencido en el 31 de diciembre. Era lógico y sus datos trasladan el crecimiento en el número de espectadores de su día a día. Aunque sean cuestionables algunos contenidos habrá que reconocer que en la pública ahora hay “alguien al volante”, de lo que se criticaba en otras épocas. Optar por Chenoa (Gómez Kemp) era, por ejemplo, buena decisión. Se ha ganado la extensión hasta cuando ella quiera. Lo mismo que Cristina Pedroche tiene en su mano descansar o proseguir en tan señalada medianoche.

Mediaset, con un desánimo que contagia a todos, debería tomar el camino del humor si quiere distinguirse. Y Canal Sur no puede meter a sus presentadores en una habitación. Una azotea, aunque sea en Sierra Nevada, es lo más lucido en un día así.