Y llegó el 'Lobo' a por Koundé

El Lobo que amenazaba con sacudir la planificación deportiva de Monchi para este Sevilla 2021-22 ha llegado. El Sevilla Fútbol Club ya negocia con el Chelsea el posible traspaso del defensa francés Jules Koundé después de que el acaudalado club inglés se pusiera en la tarde de ayer por fin en contacto con la entidad de Nervión. Lo confirmaron a Diario de Sevilla fuentes de toda solvencia del propio club.

Unas horas antes, en la tradicional ofrenda floral del Sevilla a la Virgen de los Reyes, el presidente José Castro aseguraba que no habían recibido oferta alguna por Koundé: “En este momento no hay una oferta clara, si llega la estudiaremos como siempre hacemos, y si es una cantidad interesante y se hace, será para invertir esos recursos, en otros jugadores que nos hagan seguir mejorando y ampliando el palmarés”. Y la propuesta no tardó ni un día en cristalizar. El Lobo enseñó las orejas...

El Sevilla rechazó en su día una oferta de 55 millones de euros del Manchester City por Koundé, y la cláusula de rescición del cotizadísimo internacional francés subió a 90 millones en el final de este cierre de mercado. La horquilla está ahí y en el punto intermedio más o menos, unos 70-75 millones, puede estribar la pretensión de Monchi para ese acuerdo que lo fuerce a un plan B. El Chelsea se ha encontrado con el bloqueo del traspaso de Zouma al West Ham, por el que tiene previsto ingresar 30 millones de euros.

¿Alternativa? El neerlandés Sven Botman, del Lille, sería el relevo de Koundé, asegura el periodista Fabrizio Romano

Con la marcha anterior de Sergi Gómez, Monchi tendría que fichar a dos centrales si se va finalmente Koundé, como parece. Y según el periodista italiano Fabrizio Romano, el elegido por Monchi para cubrir la marcha del galo sería el neerlandés Sven Botman, zaguero zurdo de 21 años y 1,95 metros de estatura del Lille, actual campeón de la Ligue 1. Botman tiene una oferta del Wolverhampton Wanderers y su valor de mercado, según el portal transfermarkt, es de 28 millones.

Todo se precipitó. A mediodía de ayer, tras la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes en la Catedral, Castro aseguraba que el club no tenía que vender para cuadrar sus cuentas. Pero dejaba la puerta abierta. “No tenemos que vender a algún jugador para nada. Como siempre, se venderá si llega una oferta conveniente o fuera de mercado que nos dé los argumentos para seguir reforzando al equipo y lograr hitos deportivos. Hay que ser lo más potente en lo económico para serlo en lo deportivo. Hasta el 31... muchas cosas pueden ocurrir, es un mercado raro, extraño, auguro que haya algunos fichajes en la Liga en general. En nuestro equipo, es posible”.

La ambición, el eje del discurso de Castro, reposa sobre suculentas ventas: “En nuestro club se respira ambición escuchando al entrenador queriendo tener el mejor equipo posible, escuchando a Monchi, al consejo, que está haciendo un gasto sin precedentes en un momento importante, pues queremos estar en ese campamento base que es la Champions cuatro o cinco años para afrontar un escalón mayor, aunque este escalón es muy alto. Tenemos que mantenernos en ese estatus de Champions para esos argumentos deportivos y económicos que nos hagan dar ese salto, si alguien está creciendo es el Sevilla”.

Se congratuló del gran inicio de temporada, pero con mesura: “El curso ha empezado muy bien, con dos victorias, pero queda muchísimo, acaba de empezar. Tenemos una magnífica plantilla y la hemos mejorado. Tenemos que hacer todo lo posible en los tres torneos y no son palabras, las palabras están en la planificación, otros clubes no lo hacen. Nos peleamos con clubes tres o cuatro veces mayor, pero hacemos más con menos”.

Se le preguntó al rector sevillista sobre la intención de LaLiga de bloquear la cesión de jugadores suramericanos por desvirtuar el campeonato: “Hay una reunión para intentar resolverlo, es un tema nos ocupa y preocupa, hay tres jugadores convocados y queremos que estén aquí con el Barcelona, si se solucionan problemas enormes en la vida, por qué no ese”.

Finalmente, abordó la petición de una Junta Extraordinaria de Accionistas por parte de Sevillistas Unidos 2020, los apodados como americanos, para el`próximo mes de octubre: “Es verdad la solicitud de esa junta extraordinaria, no me ocupa este tema, estamos centrados en el Elche el próximo domingo, y en terminar esta planificación de esta plantilla para seguir creciendo. Mientras en Europa se habla por todas partes de lo que está creciendo el sevilla, otros, los americanos se van con quienes los apoyan el 12 de agosto a una notaría para solicitar una junta que no crea estabilidad, sino todo lo contrario”.