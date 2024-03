Lopera, Del Nido y la anécdota del derbi del busto

Sevilla y Betis, Betis y Sevilla, han estado dirigidos durante muchos años por dos de los presidentes más icónicos y extravagantes de la historia del fútbol español. Manuel Ruiz de Lopera, quien falleció anoche a los 79 años de edad a causa de una diverticulitis que finalmente no ha podido superar, y José María del Nido Benavente coincidieron al frente de los clubes más importantes de la ciudad hispalense.

Como era de esperar, dejaron muchísimos momentos icónicos, tanto por separado, como por ejemplo aquella bronca entre Lopera y Cuervas, pero juntos, un busto y el feudo verdiblanco fueron los protagonistas de una historia para la posteridad.

Un veto, un busto... y casi una bufanda

Febrero de 2007. El Sevilla visitaba el, aquel entonces, Manuel Ruiz de Lopera en la vuelta de los cuartos de final de Copa del Rey para un partido que, ya desde antes del inicio, apuntaba a movido.

En el palco del feudo verdiblanco, Del Nido Benavente y Lopera se iban a encontrar en un derbi para la posteridad. Sin embargo, a sorpresa de todos, cuando las cámaras de televisión enfocaron a dicha zona, captaron un busto de grandes dimensiones con la cara del presidente bético. No estaba en un sitio cualquiera, pues el máximo dirigente del Real Betis lo tenía perfectamente medido: se encontraba en un lugar estratégico y estudiado.

José María del Nido Benavente lo recordó así en Movistar: "Manuel Ruiz de Lopera era el presidente del Betis, él me vetó la entrada al estadio pero yo decidí ir como iba a todos los partidos, porque no he fallado como presidente a ninguno. Y me colocaron en el asiento de detrás un busto, soldado con cables de acero al suelo del asiento donde estaba sentado". Además, el presidente del Sevilla recibió un mensaje que podría haber causado mayor polémica aún: "Ganamos porque un jugador de la plantilla me mando un mensaje durante el partido: "Presidente levántate y ponle la bufanda". Ya lo que hacía falta era que yo me levantara y le pusiera la bufanda para que tuviera que salir de allí en helicóptero", recordó entre risas.

Una anécdota que acabó en un capítulo lamentable

Esta anécdota en los palcos, muy propia de Manuel Ruiz de Lopera y, también, José María del Nido Benavente -era otra época y los presidentes cobraban un mayor protagonismo que en la actualidad-, precedió a uno de los capítulos más feos y lamentables en la historia de los derbis.

A falta de media hora, una botella impactó en Juande Ramos, entrenador, en ese momento, del Sevilla y que había pasado años antes por el banquillo del Real Betis. El partido, como no podía ser de otra forma, se suspendió y se reanudó en el Coliseum Alfonso Pérez a puerta cerrada. El conjunto nervionense, que ya ganaba por la mínima gracias a un gol de Kanouté, mantuvo la distancia en el marcador y logró pasar a las semifinales de la Copa del Rey, copa que acabó alzando ante, precisamente, el Getafe.