Sevilla - Manchester City: Un 'marrón' en el cofre del tesoro

Tanto sudar, luchar, arañar, desfallecer por acabar entre los cuatro primeros de una Liga donde los tres de arriba tienen plaza casi asegurada de salida; tanto hacer historia de la buena con esa tercera clasificación seguida para la Liga de Campeones, todo un logro para un club de la dimensión del Sevilla Fútbol Club; tanto mirar la tabla durante nueve meses para ver a cuántos puntos estaba el quinto y a cuántos puntos quedó el quinto; y ahora resulta que en la noche de autos, cuando la UEFA vuelve a desembarcar con su parafernalia y sus estrellas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, muchos sevillistas se toman la visita del imponente Manchester City no como un premio, no como un motivo de orgullo y disfrute. No. El presente del Sevilla todo lo desvirtúa. Hasta la Champions. Y la visita del gran campeón inglés, del lujosísimo elenco que tan bien maneja Pep Guardiola, aparece para no pocos como un marrón dentro del preciado cofre del tesoro que volvió a desenterrar el equipo de Lopetegui al acabar cuarto.

Atendiendo al palmarés europeo, el Sevilla derrota al City 7-0. Siete títulos europeos uno, ninguno el otro. Pero el palmarés no jugará esta noche cuando el italiano Davide Massa ordene que el balón de estrellas multicolores ruede.

Jugará de una parte un equipo, el anfitrión, que se cree hoy mucho peor de lo que es, que se desmorona a la primera adversidad, que ha visto mermada su gran virtud en la retaguardia y no ha visto corregidos sus defectos en la medular (alarmante falta de físico) y la delantera (sequía de gol).

Y jugará de otra parte uno de los mejores equipos del mundo. Una formación que en los últimos años siempre parte entre los tres favoritos del Viejo Continente a conquistar la copa de las grandes orejas, aunque ésta siempre acabe haciéndole la cobra.

Tablas Con el sistema defensivo patas arriba y la duda de Fernando, tamaña cita aconseja tirar de expertos: Delaney, Papu, Isco, Alex Telles

Ya la pasada campaña, los citizens causaban muchísimo respeto por su caudal ofensivo, que desembocaba en Sterling y Gabriel Jesús arriba. Hoy, sustituida esa pareja con la bestia noruega Haaland y el argentino Julián Álvarez, otro silencioso matarife, el respeto al City puede tornar en pavor. Hablamos de un equipo que cuando está enchufado, inspirado y disfruta sobre la hierba, te puede hacer tres o cuatro goles en veinte minutos.

El Sevilla que cinceló la firme mano de Lopetegui, y que en su tercera versión, el de la pasada Liga, fue el bloque menos goleado (30 tantos encajados), hubiera alimentado la esperanza del aficionado sevillista en plantarle cara, siquiera, al campeón de la Premier.

Aunque el Sevilla hizo una última Champions deplorable y no fue capaz de quedar entre los dos primeros en un grupo con Lille, Salzburgo y Wolfsburgo, haber contado esta noche con la pareja Koundé-Diego Carlos por delante del vigente Trofeo Zamora, más el Fernando de casi siempre en la medular, hubiera alimentado la esperanza de la afición de Nervión.

Pero donde antes había solidez, hoy reina el temblor. Donde había orden, hoy campa el desconcierto. Donde emergía el carácter, ahora aflora una fragilidad mental alarmante. Por eso el Sevilla suma un escuálido punto tras doce disputados y acumula tres derrotas ligueras, cuando la pasada campaña acabó con cuatro. El propio entrenador lo definió de forma muy gráfica tras la penúltima derrota de los suyos, en Almería: “Tuvimos la mandíbula de cristal”.

Al primer empellón, el Sevilla de hoy se desmorona. No hay un equipo con menos moral y más dudas que él.Y para empellones, los que da Erling Haaland. La irrupción del Terminator nórdico en la Premier League ha sido casi sobrehumana, con el récord de diez goles en sus primeros seis partidos en la competición. El noruego viene de hacer dos tripletes consecutivos y un gol al Aston Villa, y llega a un estadio donde ya se salió con la camiseta del Borussia Dortmund: hizo dos de los tres goles de su equipo en la ida de los octavos de la Champions 2020-21 (2-3). Y en la vuelta, otros dos (2-2), con provocación incluida a Bono en el penalti que no sentó nada bien al Zamora.

Con esa querencia que tiene el sevillano a reírse de sí mismo y tomarse con humor la llegada de una negrísima tormenta, han proliferado toda suerte de chascarrillos, muchos de ellos de sevillistas, en cafeterías y oficinas sobre la escabechina que hoy se va a vivir en Nervión. Y si la misma va a provocar la destitución del entrenador. Es el núcleo de un debate que ha marginado la mínima posibilidad de que el Sevilla salga por su propio pie del partido.

En espera de que Marcao se apunte y viendo que está renqueante Fernando, lo normal es que Rekik vuelva a formar pareja con Nianzou en el eje de la zaga y que Gudelj siga por delante.

El ínfimo nivel que está mostrando Montiel en la derecha debe devolver la titularidad a un jugador que vivirá con un estímulo especial, Jesús Navas. Si Lopetegui decide tirar de gente baqueteada a estos niveles, ahí están los Delaney, Papu Gómez, Isco, incluso Alex Telles. El repaso a los nombres propios hace aún más inexplicable el atolladero en el que se ha metido el Sevilla. Hoy no parece el mejor día para salir de él, pero es fútbol. Y se juega en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Alineaciones probables

Sevilla FC: Bono; Jesús Navas, Nianzou, Rekik, Acuña; Gudelj, Delaney, Rakitic; Suso, Isco, Dolberg.

Manchester City: Ederson; Cancelo, Dias, Stones, Gómez; Rodri, Gundogan, De Bruyne; Álvarez, Haaland y Bernardo.

Árbitro: Davide Massa (italiano).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán (21:00, Movistar+).