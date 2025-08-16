Mateo Mejía se estrena como goleador con el Burgos

Mateo Mejía arrancó la temporada de la mejor y en su estreno oficial con el Burgos consiguió anotar a los dos minutos de ingresar en el terreno de juego.

El atacante hispano-colombiano, de apenas 22 años, dejó este verano la disciplina del Sevilla después de una temporada y media, en la que incluso llegó a debutar con el primer equipo en San Mamés frente al Athletic Club, precisamente el primer rival del conjunto de Nervión en la competición liguera.

Tras haber disputado ya algunos minutos con el Burgos, se estrenó en competición oficial contra la Cultural Leonesa, en un partido en el que inició como suplente. Sin embargo, el exsevillista ingresó en el minuto 80 y, apenas dos minutos después, logró marcar en El Plantío ante su afición tras la asistencia de Ivan Chapela, en la goleada de su equipo por 5-1, que le coloca como líder provisional.

El Sevilla conserva un 25 % de una futura venta y un derecho de tanteo sobre Mateo Mejía, quien llegó a Nervión tras formarse en las categorías inferiores del Manchester United.