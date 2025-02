Mendilibar, un pucelano más: “Si le ganamos al Sevilla pensaremos ya en lo siguiente”

Este domingo se miden en el estadio José Zorrilla dos equipos clásicos de LaLiga, el Sevilla y el Real Valladolid. En los últimos años han tenido varios jugadores y nombres propios en común: Roque Mesa, Sergio Escudero, Manu del Moral o incluso el propio Víctor Orta, actual director deportivo sevillista, tuvo un paso por Pucela. Pero si hay una gran conexión entre ambos clubes ese es José Luis Mendilibar. El entrenador del Zaldibar fue el último técnico en Nervión hacerle al Sevilla tocar plata, con la séptima Europa League hace dos temporadas. Un año caótico con la llegada del vasco en último tramo del curso consiguiendo la salvación y varias tardes para el recuerdo de la historia del club, como el empate en Old Trafford, la eliminatoria ante la Juventus o la final frente a la Roma de Mourinho. Mendilibar también tuvo un paso importante por Valladolid. Dirigió al cuadro blanquivioleta durante cuatro temporadas, consiguiendo un ascenso a Primera División y consiguiendo dos permanencias tranquilas en la élite del fútbol español.

La situación del Valladolid, según Mendilibar

Ahora hace historia en El Pireo con su nuevo proyecto con el Olympiacos, donde ganó la UEFA Europa Conference League la pasada temporada. Esta semana, con motivo del enfrentamiento entre el Sevilla y el Valladolid, atendió a Radio Valladolid para repasar su carrera deportiva y hablar de la actualidad del conjunto blanquivioleta. Desde la distancia, José Luis Mendilibar sigue al club del José Zorrilla y sabe de la complicada situación que tiene por delante: “A ver, te llegan las noticias de que el dueño quiere vender el Valladolid y además parece que ahora mismo están en rebajas. Después, el poco ánimo que se ve. Ahora ha habido un mercado de invierno y parece que se necesitaba algo más y parece que no se ha hecho el esfuerzo suficiente, o que incluso le han quitado a algún jugador joven con el que tenías esperanzas de poder conseguir cosas”, afirmó el vasco.

Vencer al Sevilla, el objetivo del Pucela

Según Mendilibar, el Valladolid se tiene que centrar únicamente en superar a los pupilos de García Pimienta esta semana y no mirar la tabla ni los puntos necesarios para la permanencia: “Son al final todo noticias malas o negativas, yo creo que ahora mismo hay que empezar por pensar sólo en el partido de este fin de semana contra el Sevilla, que es un ex mío también. Deben pensar en que se puede conseguir los tres puntos y pensar sólo en eso. Ya han pasado todas las fechas de mercado, del cambio de la plantilla y entre los que estamos tenemos que intentar sacar esto y está difícil porque estamos a muchos puntos de la salvación. Lo que tenemos que hacer es pensar en cada partido, no tenemos que pensar en cuánto estamos en cuántos partidos tenemos que ganar aquí al final de temporada, sino que pensar en el Sevilla. Si le ganamos al Sevilla pensaremos en el siguiente partido. Yo creo que es lo más importante”, afirmó el vasco.

Mendilibar, el Sevilla y la Europa League

Por otro lado, el de Zaldibar recordó su llegada al Sevilla y su visión de la temporada 2022-23. Aseguró que no pudo decirle que ‘no’ al club hispalense ya que en ese momento esperaba ofertas de Segunda División para la siguiente campaña: “Nosotros esa temporada no empezamos entrenando. Aquello fue cuando terminamos en el Eibar. La siguiente la comenzamos sin entrenar. Nos habían llamado equipos de Segunda División para entrenar, pero en ese momento dijimos que no. Queríamos esperar y en marzo nos llaman Sevilla. Yo en esa época estaba pensando en ‘a ver si me llama ya un equipo de Segunda para la pretemporada siguiente’ y así poder tener un objetivo claro y para poder preparar algo. Pues no sé, un ascenso de Segunda a Primera, cosas de estas. Y de repente pues te llaman Sevilla. Es verdad que no estaban bien, por supuesto, es verdad que estaban en las últimas posiciones en LaLiga, pero tenían Europa todavía. Estaban en octavos de la Europa League. Allí no puedes decir que no, al revés, tienes que decir que sí o sí. Tuvimos la suerte y el acierto de ganar pronto los partidos de liga. De 10 o 12 partidos que quedaban, con 6 partidos pues ganamos 5 y ya conseguimos el mantener la categoría. Eso nos vino bien para prepararnos para los partidos europeos que fueron contra el Manchester United, el de vuelta, la Juve, la vuelta de las semifinales y luego la final contra la Roma. Fueron grandes partidos y ahí pudimos conocer como entrenadores pues qué es ganar una competición europea. Qué es jugar en Old Trafford, qué es el ambiente de esas competiciones europeas. Hasta entonces no habíamos tenido”, comentó el entrenador del Olympiacos.