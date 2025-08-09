Muere Mon Cisneros, sevillista de alcurnia e hijo de José Ramón Cisneros Palacios

Luto en el sevillismo por uno de sus conspicuos representantes. Ha muerto a los 73 años de edad José Ramón Cisneros Marcos, conocido entre sus amigos y en el Sevilla como Mon y miembro de la prolífica y vasta familia de los Cisneros, e hijo del ex presidente José Ramón Cisneros Palacios. Era hermano del ex consejero Óscar Cisneros y tío del también ya ex consejero Enrique de la Cerda Cisneros.

Mon, el cariñoso apodo con el que era conocido, era vástago del presidente Cisneros Palacios, cuyo mandato entre 1968 y 1972, en una etapa muy dura y de precariedad económica tras el descenso de 1968, dejó como gran legado la ciudad deportiva que lleva su nombre, tras adquirir los terrenos de la carretera de Utrera.

La muerte de Mon ha producido un intenso dolor entre los muchos amigos y sevillistas que tuvieron la fortuna de conocerlo de cerca, por la bonhomía que siempre lo caracterizó y su proverbial simpatía. Estuvo muy vinculado al club y al Sevilla en los años de Luis Cuervas, de cuya directiva fue secretario, y mantuvo una estrecha relación amistosa con Luis Aragonés. Además, fue el directivo que negoció el fichaje de Rinat Dassaev.

Tras su época de directivo con Cuervas mantuvo sus fuertes vínculos con el Sevilla, ofreciéndose siempre que hizo falta su servicio al club y manteniendo sus relaciones amistosas con muchas personalidades del club, como Pablo Blanco, y su entorno. El responso por el eterno descanso de su alma tendrá lugar en el Tanatorio de la SE-30 este domingo a las 11:00. Requiescat in pace.