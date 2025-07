Oficial: Álvaro García Pascual firma con el Cádiz por tres temporadas

El autor del gol que dio la salvación al Sevilla contra Las Palmas jugará las próximas tres temporadas con el Cádiz. Álvaro García Pascual ya tenía un precontrato firmado con el conjunto gaditano y, a pesar de que se llegó a hablar de una posible continuidad en el Sevilla, finalmente ha cumplido ese acuerdo. Este viernes se ha anunciado de forma oficial su fichaje para reforzar el ataque del Cádiz.

El jugador, natural de Benalmádena, ya se despidió hace unos días del Sevilla con un mensaje dirigido a los sevillistas. "Llevar este escudo ha sido un orgullo, y sentir vuestro aliento en cada partido es algo que jamás olvidaré. Me voy con la cabeza alta, con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de saber que me he dejado el alma por esta camiseta. Muchas gracias por todo, sevillistas."

Álvaro García Pascual se formó en las canteras del Atlético Benamiel, CD 26 de Febrero y CD Vázquez Cultural antes de marcharse a las ligas universitarias de Estados Unidos. En julio de 2024 firmó por el Sevilla, con el que debutó en LaLiga EA Sports durante la pasada campaña. En su breve paso por el primer equipo hispalense disputó un total de nueve encuentros y marcó un gol. Un tanto que nunca olvidará, ya que aseguró la permanencia en Nervión con aquel triunfo ante Las Palmas en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Se reencontrará con Suso

El ariete malagueño se reencontrará en la Tacita de Plata con otro exjugador del Sevilla, Suso. Ambos han llegado al Cádiz durante este mercado de fichajes con el objetivo de devolver al club gaditano a la élite del fútbol español. Tras su llegada, García Pascual mandó un mensaje a la afición cadista: "Es una afición espectacular y tengo muchas ganas de darle una alegría. Quiero representar este escudo y a esta afición como nadie lo ha hecho", expresó en las redes sociales del club.