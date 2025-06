García Pascual resuelve la duda: "Toca decir adiós"

Álvaro García Pascual, el delantero malagueño que experimentó esta pasada campaña un ascenso meteórico en el Sevilla desde la Tercera RFEF al primer equipo y convirtiéndose en el héroe del partido ante Las Palmas al lograr el gol que certiificaba la salvación del Sevilla, ha resuelto la duda: abandona el club y hará valer su contrato con el Cádiz.

El delantero que llegó procedente de la liga universitaria estadounidense ya había firmado un precontrato con el Cádiz antes de ese partido y ese gol de cabeza que estuvo corca de cambiar su futuro. El Sevilla se replanteó la situación con él y le ofreció seguir en el club cambiando de parecer en sólo unos meses. Otro bandazo más que finalmente, ya sea por la decisión de Antonio Cordón, ya sea por convencimiento propio, quedará en otro movimiento para olvidar, puesto que su continuidad requería incluso una indemnización compensatoria al Cádiz.

García Pascual se ha despedido este lunes a través de redes sociales de la afición, del club y de todos sus ex compañeros y entrenadores. Asunto resuelto. Ésta ha sido su carta de despedoda:

"Hoy me toca decir adiós al club que ha sido mi casa durante una etapa muy importante de mi vida, el Sevilla FC. No es fácil encontrar palabras que estén a la altura de todo lo que he vivido. Ha sido un año de crecimiento, de aprendizaje y de muchos momentos que me acompañarán para siempre. Quiero dar las gracias a todas y cada una de las personas que han formado parte de este camino. A mis compañeros, por cada entrenamiento, cada partido, cada conversación y cada risa. Os habéis convertido en una familia para mí. Al cuerpo técnico y al staff, por vuestra confianza, por exigirme y por ayudarme a mejorar como futbolista y como persona. A los directores y responsables del club, por haber apostado por mí y haberme dado la oportunidad de formar parte de una entidad tan grande como el Sevilla FC", ha dicho el jugador andaluz..

"Y por supuesto, a la afición, por vuestro apoyo incondicional, por estar siempre ahí. Llevar este escudo ha sido un orgullo, y sentir vuestro aliento en cada partido es algo que jamás olvidaré. Me voy con la cabeza alta, con el corazón lleno de gratitud y con la tranquilidad de saber que me he dejado el alma por esta camiseta. Muchas gracias por todo, sevillistas", terminó.