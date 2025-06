La complicada redención de los cinco cedidos del Sevilla

Uno de los asuntos que puso las orejas tiesas a Imanol en su reunión con Antonio Cordón fue el asunto de los cedidos y la tardanza en recolocarlos para hacerles sitio a nuevos fichajes. Al director deportivo del Sevilla no le pasó desapercibido cómo torció el gesto el técnico guipuzcoano, sobre todo cuando aquél le dijo a éste que quizá Januzaj podría llegar hasta el 15 de agosto entrenando en la ciudad deportiva, a dos días del comienzo de la Liga. Cordón le expuso la cruda realidad a Imanol. Y es a lo que debe enfrentarse también la afición.

Los cinco cedidos que regresan al Sevilla tienen muy complicado buscar su redención en Nervión por mucho que haya predisposición por las partes a hacer tabula rasa. Ya no se trata de los desencuentros que en su día tuvo alguno de los futbolistas con el anterior director deportivo -muy llamativa fue la guerra de declaraciones de Víctor Orta y Rafa Mir-. Se trata de la tremenda precariedad que ahora mismo impide al Sevilla inscribir a Akor Adams y a Rubén Vargas, salvada ya la excepcionalidad de los visados provisionales que tuvieron en enero para poder jugar. Mientras no haya grandes ventas, el Sevilla no sólo no puede acometer fichajes, ni siquiera puede inscribir a algunos de los ya fichados, como son los casos del nigeriano y el suizo.

Éste es el gran escollo que impediría cumplir sus contratos en Nervión a futbolistas que han emitido mensajes claros de redención desde las redes sociales. Lo han hecho en los últimos días Joan Jordán y Rafa Mir. El primero además ha tenido una buena temporada en el Alavés, siendo titular en muchos partidos y disputando 25 jornadas ligueras en las que marcó 5 goles. Ha dejado una buena huella en Mendizorroza, y ahora espera poder reconducir su extraña situación en el Sevilla. Sería factible si no tuviera un sueldo de los antiguos, de la etapa de Champions con Monchi, pues renovó en enero de 2022 hasta junio de 2027 como compensación al feo asunto del palo del derbi copero. “Trabajo duro y mentalidad. Semana de preparación en Valencia. Con todo, sevillistas”, publicó el catalán el sábado.

Rafa Mir no tiene un sueldo tan elevado pero también es de los altos, de la categoría Champions que ya no se puede permitir el Sevilla, puesto que firmó procedente del Woverhampton en el verano de 2021 tras despuntar cedido en el Huesca y en los Juegos Olímpicos de Tokio. “Muchas ganas, mucha ilusión. Es una nueva temporada que empieza de cero”, dijo al salir el viernes de la ciudad deportiva, donde ha estado adelantando su preparación antes de la pretemporada.

Cordón debe valorar sus casos, y exponérselos a Matías Almeyda. Pero lo económico pesa mucho. Porque hay otras fichas muy altas también como las de Iheanacho, Marcao, Januzaj, Nianzou... El director deportivo hace sus cábalas -como ha hecho con Saúl-, entre las que están las ventas de Juanlu, Badé, Lukébakio o cualquier otro. Si hubiese ingresos suficientes por traspasos, Jordán y Mir tendrían oportunidad de quedarse. Si no, Cordón debe buscar sus traspasos o cesiones que asuman un alto porcentaje de sus sueldos. Januzaj debe buscar otro destino, así como Iheanacho. Cobran mucho y no rinden. Y Gattoni es un problema (sueldo) menor. El menor escollo de esa escollera que suponen los cinco cedidos que vuelven al Sevilla.