La opción de Imanol, aún abierta, pierde fuelle en el Sevilla

Nada es definitivo aún, pero la opción de que Imanol sea el entrenador del Sevilla se va aflojando conforme pasan las horas. La primera toma de contacto entre Antonio Cordón y el entrenador guipuzcoano fue muy poco fructífera.

A Imanol le han entrado más dudas que certezas y las expectativas que tenía de un Sevilla con ganas de reciclarse, un Sevilla con el atractivo que le da su historia y su enjundia, han quedado un poco amainadas. Aun así, las partes han quedado en seguir en contacto hasta que haya una postura definitiva. Ahora mismo parece muy complicado el acuerdo, pero tampoco se puede descartar. Así como no es descartable que la negociación se rompa y el Sevilla mire otras opciones. Una vez confirmado en el Getafe José Bordalás, técnico que fue ofrecido al club de Nervión, está en la recámara otro entrenador ofrecido: Matías Almeyda. O algún tapado cuyo nombre no ha trascendido aún.

Y las diferencias no son económicas. El preacuerdo por tres temporadas, con muchas cortapisas condicionadas al rendimiento deportivo lógicamente después de los continuos despidos de entrenadores en los últimos años, estaba prácticamente cerrado desde las conversaciones anteriores de Víctor Orta y de José María del Nido Carrasco con Imanol y sus agentes. La distancia la pone la diferente visión del proyecto.

Cordón le ha presentado con crudeza la realidad económica del Sevilla y las opciones de reciclar la plantilla. Quizá con excesiva franqueza. E Imanol duda ahora mucho más que el Sevilla sobre la opción de unir sus destinos. No ve claro el guipuzcoano el plan que le ha presentado el pacense para reciclar una plantilla tan depauperada a la que hay que recortar salarios y dar salidas a cedidos.

En la red social X incluso se daba por hecho que el técnico de 53 años había aceptado la muy suculenta oferta de tres años que le puso encima de la mesa el club saudí Al-Shabab. Pero Imanol aún no ha aceptado esa oferta. No puede hacerlo mientras siga negociando con el Sevilla.

Esa primera reunión vis a vis no salió tan bien como esperaban las partes. Cordón tiene ahora la tarea de replantear su estrategia si entiende que lo que le ha trasladado Imanol responde a la idea que tenía para el técnico que se haga con el banquillo del Sevilla, que requiere mucha entereza, determinación y aceptación de la precaria realidad económica.

Y ahí es donde se dan las diferencias de visión, más optimista, desde el realismo, en el caso del pacense que en el del guipuzcoano, que esperaba alguna alegría más a la hora de analizar los pros y los contras de la plantilla.

El Sevilla anda ya urgido y necesita pragmatismo. Entre la noche de este miércoles y la mañana de este jueves debe haber una resolución a la tentativa de Imanol. A esta hora del miércoles se ve oscura la posibilidad, pero en el fútbol todo puede cambiar con una vuelta de tuerca, una llamada telefónica y un apretón final de manos.

Si no se da, Cordón tendrá que abrir el abanico de otros candidatos, con José Bordalás, que fue ofrecido, ya descartado al anunciar su continuidad Ángel Torres. Almeyda cuenta con la ventaja de haber triunfado ganando títulos en todos los equipos que ha estado salvo en su escueta aventura estadounidense con el Earthquakes: sendos títulos de Liga argentinos con River Plate y Banfield, cinco títulos incluida la Liga de Campeones de la Concacaf con el Chivas de Gudalajara, y doblete de Liga y Copa con el AEK de Atenas, equipo el que ha entrenado entre 2022 y 2025. Y conoce la casa, en un año muy convulso además: la del descenso en la temporada 1996-97.