Almeyda: de ofrecimiento a opción real del Sevilla

Cuando parecía que todos los caminos conducían a Imanol, el abanico de entrenadores candidatos a dirigir el Sevilla se abre e incluye a un técnico que fue ofrecido al club de Nervión por su agencia de representación sin que estuviera en mente del comité de dirección en principio. Matías Almeyda se convierte en una opción real, que no la única, pues no hay que descartar aún ni al guipuzcoano.

El club tenía previsto haber adelantado las gestiones claves para poder presentar a Antonio Cordón como nuevo director de fútbol del Sevilla este miércoles. Pero la presentación sigue en el aire en espera de que se cierre el entrenador que tome el timón de la nave. No habría sido muy oportuno presentar a Cordón a una prensa ansiosa como el sevillismo por saber quién entrenará al equipo. Este extremo habría centrado casi su comparecencia y por ahora nada es seguro.

El gestor pacense estuvo en Madrid el martes para realizar una especie de casting sobre la marcha. Con más de un técnico y no sólo con Imanol. La entrevista con el guipuzcoano no fue todo lo fluida que podría parecer por lo adelantadas que estaban las gestiones por parte de Víctor Orta antes de su destitución y por José María del Nido Carrasco, incluso el preacuerdo para que firmase por tres temporadas. Pero los matices del proyecto y la realidad precaria del Sevilla han supuesto un obstáculo importante con Imanol. No tanto con Almeyda, que está deseoso de entrenar en una competición como la Liga.

En esa especie de casting urgente fue incluido Almeyda, según adelantó El Pelotazo de Canal Sur Radio y confirmó este diario. Con otro entrenador que también fue ofrecido al Sevilla, José Bordalás, no hubo reunión en cambio antes de que Ángel Torres confirmara su continuidad en el Getafe. Sirva como indicativo... El técnico argentino sí se ha colado en la terna de candidatos y también puede haber habido otra entrevista en la capital de España con algún técnico cuyo nombre no ha trascendido. Cordón quiere medir bien el alcance de todas las opciones, incluida la del tapado.

Almeyda (Azul, Argentina, 21-12-1973) cuenta con la ventaja de haber logrado objetivos y/o títulos en todos los equipos que ha estado salvo en su escueta aventura estadounidense con el Earthquakes: ascendió a River Plate de Primera Nacional B a Primera como campeón y repitió con Banfield con otro ascenso, cinco títulos incluida la Liga de Campeones de la Concacaf con el Chivas de Gudalajara, y doblete de Liga y Copa con el AEK de Atenas, equipo el que ha entrenado entre 2022 y 2025. Y conoce la casa, en un año muy convulso además: la del descenso en la temporada 1996-97.

El ex internacional argentino militó en aquel Sevilla de José María González de Caldas y José Antonio Camacho antes de triunfar en la Lazio a lo grande. Allí ganó el la Recopa de Europa en 1999 y la Supercopa de Europa y el Scudetto en 2000 además de las Copas de Italia en 1998 y 2000. Su paso por Sevilla fue efímero tras haber sido en su momento el fichaje más caro de la historia en Nervión (1.200 millones de pesetas): jugó 30 partidos de Liga dejando atisbos de su garra en aquel desastroso año.

Tras retirarse en su último regreso al River Plate con 37 años en 2011 comenzó a entrenar al equipo millonario, que estaba en el peor momento de su historia al descender por primera vez a Primera Nacional B. Lo ascendió como campeón. Y luego repitió con el Banfield la misma aventura: ascenso como campeón en 2014.

Tras su paso por México, donde se consagró en un club de élite ganando la Copa Clausura en 2016 y 2017, el Torneo Apertura en 2017, la Supercopa de México en 2017 y la Liga de Campeones Concacaf en 2018. Por desavenencias con la directiva tapatía siguió en Norteameríca, pero en la Major Soccer League norteamericanoa. Hasta 2022, año en que cruzó el charco y se estrenó en Europa. Con el AEK de Atenas logró el doblete de Liga y Copa en 2023. Y ahora acaba de terminar su contrato con el club heleno. Al quedar libre y no tener entrenador el Sevilla le fue ofrecido como candidato al banquillo. Y ahora es valorado por Cordón como una opción real.