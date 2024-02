Caso Rafa Mir: el 'whatsapp' que ratifica la versión de Víctor Orta frente a la del Valencia

Habemus culebrón Rafa Mir. Después de que la frustrada cesión ya fuera en sí misma un folletín con sus capítulos, el primero en verano, en el que Víctor Orta reconoció que retuvo al jugador cuando podría haberle dado salida, y luego en invierno, con indefinición final por el desacuerdo entre las cantidades de su sueldo, las distintas versiones que han dado el Sevilla y el Valencia por boca de sus directores deportivos le ha dado continuidad al relato morboso.

En la noche del sábado, después de que a primera hora de la tarde Miguel Ángel Corona realizase duras declaraciones cuestionando la profesionalidad de su homólogo Víctor Orta y desmintiendo su versión, desde Valencia llegó una información que puede dar luz a todo y que refuerza la versión del gestor técnico sevillista.

En el programa Directo Gol, el periodista Pedro Morata se posicionó con la versión del Sevilla y le quitó credibilidad a la del Valencia. Es más, recordó que en la previa del partido contra el Almería, Rubén Baraja, principal valedor de Rafa Mir, dijo: "En este mercado ha primado lo económico sobre lo deportivo".

⚠️ @pedro_morata desvela todos los detalles del no-fichaje de Rafa Mir:💥 "Lay Hoon, Javier Solís y Javier Corona tienen una credibilidad entre cero y nada"📲 WhatsApp de Rafa Mir: "La china me ha dejado tirado y se ha pirado del club"📺 #DirectoGol pic.twitter.com/l1MMvXFR7A — Directo Gol (@DirectoGol) February 3, 2024

Lo que termina de ratificar la versión de Víctor Orta es un whatsapp que, según este periodista de Gol TV, envió Rafa Mir a un destinatario no revelado pero cuyo contenido era revelador. "La china me ha dejado tirado y se ha pirado del club". Un mensaje emitido en la tarde-noche del jueves 1 de febrero, cuando Rafa Mir estaba con su padre intentando contactar sin éxito con ejecutivos del Valencia una vez que el Sevilla ya había enviado el borrador del contrato por correo electrónico, que no obtuvo respuesta.

Además, también confirmó que el Sevilla había acordado con el Valencia que se haría cargo de la mitad de la ficha, hasta el 1 de febrero, como dijo Víctor Orta. Y que todo se fue al traste por 166.000 euros de los que no quiso responder el club che. La credibilidad Lay Hoon, presidenta del Valencia, está en entredicho, así como la de Corona (director deportivo) y Javier Solís (director general). Y por supuesto, la de Peter Lim, el mandamás y accionista mayoritario. Antes del partido ya hubo otra manifestación de aficionados valencianistas contra la gestión de la familia de Singapur. Que cada uno saque sus conclusiones...