Víctor Orta: Del incendio con Januzaj a la gestión del activo Rafa Mir

"Estamos contentos". Fue la primera frase de Víctor Orta al ser preguntado por el balance del mercado de invierno tras la presentación de Alejo Véliz. Estaba obligado a decirlo. No le cabía otra. En su rol está defender su función y justificar las operaciones realizadas, aunque también debió justificar y explicar las que no se realizaron, en particular la cesión de Rafa Mir al Valencia y el fichaje como traspasado de Robert Bozenik, dos asuntos conectados pero independientes.

"Estamos contentos, seguimos la estrategia marcada el 15 de diciembre. Ha habido operaciones que no han podido salir, como la de David Fofana, pero sí otras. Hemos traído cuatro futbolistas (quiso decir cinco, sumando a Mejía e Idumbo), de equipos de nivel, como Manchester United (Hannibal), Tottenham (Alejo), Inter (Agoumé)... Hemos dado valor también a la cantera dándole un dorsal a Isaac y creo que el equipo ha mejorado de invierno".

Pero en su rol también está apagar los fuegos que vayan surgiendo. De ahí que explicara al detalle lo sucedido con Rafa Mir y que abogara por terminar defendiendo que es un valor del club que debe revertir la situación, asegurando que "es fuerte" y que su "compromiso será máximo". Justo lo contrario que hizo con Januzaj. Que el belga rechazara ofertas lo pudo decir de otro modo, no tan al detalle, porque provocó la reacción del jugador, que emitió un durísimo comunicado en contra de su proceder que abre otro cisma.

Dejando a un lado lo de Januzaj, el asunto de Rafa Mir copó buena parte de su balance de la rectificación de la plantilla en invierno. "Si el Valencia lo hubiese querido de verdad hoy tendría a Rafa Mir", concluyó, después de explicar cómo se dieron las negociaciones.

"Rafa Mir es una persona fuerte, ayer hubo momentos duros, para él, para su padre (ambos estaban en el estadio esperando la respuesta que no llegó del Valencia)... Pero es fuerte y esta misma mañana me ha hecho una broma sobre las gafas (...). Él sabe que tiene que darle la vuelta a esto como todos, porque no estamos teniendo buen rendimiento. Y sabe que son cosas de vida, que tiene que esforzarse para dar lo mejor para el Sevilla y lo sabe", dijo esperanzado.

Todo se rompió cuando, por fin en un intercambio de correos, el Sevilla le manda al Valencia un borrador ofreciendo pagar hasta el 1 de febrero el sueldo de Rafa Mir y que hasta junio se aclaran el club che y el delantero sobre sus emolumentos... Los famososo 100.000 euros de diferencia a los que ya no respondió el Valencia porque Peter Lim, a partir de las siete de la tarde, ya no atendía llamadas por la diferencia horaria de su país de residencia. "Nunca he tenido un jugador que haya recibido más ofertas oficiales, muchas en forma de cesión o a sitios adonde no quería ir. Él quería quedarse en España, porque su experiencia en el extranjero no fue positiva". Pero el Valencia al final no se decidió.

Ahora, Rafa Mir debe pechar con su fallida elección de ir a jugar con Rubén Baraja. Y debe ponerse a las órdenes de Quique para ayudar a evitar el descenso. Es a lo que se pondrán también los jugadores jóvenes firmados. Víctor Orta defendió que el Sevilla tiene suficiente jerarquía -nombró a Sergio Ramos, Jesús Navas, Ocampos y Acuña, "tres campeones del mundo"- y que por eso apostó por los jóvenes. Hannibal y Agoumé (21 años) y Alejo Véliz (20 años) llegan para dar energía al Sevilla, según Orta. "Intentamos reforzar la veteranía y jerarquía con algo que nos hacía falta: aire fresco, velocidad, capacidad de hacer algo diferente, nuevo. Eso que te puede dar la juventud de ser desequilibrante, como Savio en el Girona. Eso no tiene que ver. Quiero hablar del buen futbolista, que es lo que me interesa como director deportivo".