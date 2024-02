Dura respuesta del Valencia a Víctor Orta por Rafa Mir: "Esto va de respeto y profesionalidad"

Víctor Orta ha vuelto a escuchar una dura réplica, después de la que realizó Januzaj a través de un comunicado, en boca del director deportivo del Valencia. Su homólogo en Mestalla, antes el partido entre el equipo de Rubén Baraja y el Almería que se disputa este sábado a mediodía, fue cuestionado por la ruptura de negociaciones entre Sevilla y Valencia para la cesión con opción de compra de Rafa Mir. Y su respuesta fue muy contundente. "Si alguien ha querido a Rafa Mir, ha sido el Valencia".

"No solemos entrar en estas cosas, tampoco en un prepartido, pero nos vemos oglibados y empujados. Nosotros entendemos la situación tan difícil que está viviendo el Sevilla, la hemos vivido. Y entiendo la situación de estrés y de nervios, las declaraciones del entrenador (se refería a su homólogo, Víctor Orta), todo lo que está pasando allí, un jugador publicando cosas (Januzaj)... Y cuando rápidamente alguien necesita dar explicaciones... excusatio non petita (accusatio manifesta)...", comenzaba el homólogo de Orta ante las cámaras de DAZN antes del partido en Mestalla.

"Si alguien ha querido a Rafa Mir es el Valencia, y es muy fácil demostrarlo. Dos veces hemos tenido un acuerdo, en agosto y el 1 de febrero. En agosto ellos mismos reconocen que sientan a Rafa y le piden disculpas porque no van a cumplir el acuerdo. Y en febrero nos mandan los borradores y ponen cantidades diferentes en unos bonos y en una opción de compra. Son hechos", continuó.

Corona incluso confirma la llamada entre José María del Nido Carrasco y el director general del Valencia que desveló Víctor Orta. "Luego lo confirmamos cuando el presidente llama a Javier Solís y le dice que no se trata de un error tipográfico, sino de un cambio en las condiciones. Y el Valencia Club de Fútbol no puede permitir que le hagan eso tres veces. Nos la han hecho dos, pero la tercera no iba a suceder".

"No se trata de tiempos, se trata de respeto y profesionalidad", continuó con dureza. "Nosotros íbamos a suscribir con Rafa Mir un contrato con una opción de compra sin tener suscrito el contrato posterior, porque íbamos a tener cuatro meses por delante para negociar con él", explicó.

Y concluyó taxativo: "Claramente, si hay alguien que quiere a Rafa es el Valencia. De hecho el Sevilla está intentando colocarlo en dos mercados seguidos y no lo quiere. Y nosotros sí lo queremos. Yo no llevo 200 operaciones (como dijo Víctor Orta), llevo unas cuentas, y no me había pasado nunca esto con un mismo club dos veces".

