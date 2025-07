De los ofrecidos a los que vendrán

Sevilla/A falta de resultados en esta precoz pretemporada, la dirección deportiva del Sevilla, con Antonio Cordón a la cabeza, puso en marcha la maquinaria de movimientos en el club hispalense. La llegada de Gabriel Suazo, primera de su era, es sólo el comienzo de lo que él considera como “el camino” que el Sevilla va a tratar de seguir. El club visualizó “la competitividad, el compromiso y la humildad” en el ex jugador del Toulouse, justo lo que el técnico Matías Almeyda requiere para la confección de su plantilla.

La situación económica no hace justicia a los éxitos conseguidos por el club en antaño y eso Cordón lo sabe. Para el dirigente pacense la negativa a realizar un desembolso económico de grandes magnitudes es evidente, pero eso no quita que las incorporaciones que se estiman que lleguen “den rendimiento al grupo”.

Llegadas con compromiso

La llegada del chileno es el perfil de búsqueda de jugadores que Antonio Cordón ha activado en este mercado para el club. La escasa profundidad y nivel de plantilla que maneja Almeyda a su llegada despierta la necesidad de dar un salto de calidad en varias posiciones. A esa llamada ha acudido Suazo, puesto que el chileno se caracteriza por su polivalencia en varias demarcaciones del campo, aunque Cordón aclaró que el interés del club en él fue más por su “buen desempeño en el lateral izquierdo”.

Al bueno de Cordón le cayó de todo en la rueda de prensa, como es de esperar. El ejecutivo extremeño quiso detallar en las lesiones de Joan Jordán y de Nianzou “el pleno compromiso” en el apartado médico que cuenta el club sin querer entrar mucho en “cuestiones médicas” por su desconocimiento. El nombre de Tanguy Nianzou parece ser tabú para el director deportivo que deberá lidiar con el futuro de un futbolista con un salario desorbitado y con un físico un tanto de cristal. Otro de los innombrables para el directivo es Kelechi Iheanacho. A su pregunta, Cordón recalcó que no iba a hablar “de nombres propios”, aunque su obligación sea más bien la contraria. Hasta el momento Almeyda no ha podido ver al delantero en acción.

La puerta cerrada a malvender

Después de la última obra de Víctor Orta con la llegada de Alfon y la primera de Cordón con la de Suazo, se abre el capítulo de salidas, fundamentales para el futuro de la entidad y la más cercana es la de Juanlu Sánchez. El canterano hispalense parece tener un acuerdo con el Nápoles, aunque el conjunto blanquirrojo no cede y sigue pidiendo 20 millones por él. Al ser cuestionado acerca del futbolista, Cordón aseguró que “vamos a ver qué depara el mercado” La necesidad de vender en el Sevilla es primordial, pero no a cualquier precio. “Todos los clubes venden jugadores, pero lo que no vamos a hacer es malvender”, manifestó Cordón. “Creo que tenemos una marca y la vamos a defender a muerte. Escucharemos, pero siempre trataremos que sea lo mejor para ambas partes: para nosotros, el jugador y el club que compra”, terminó el extremeño.

Uno de los detalles que generó cierto entusiasmo en Antonio Cordón fue el apabullante ofrecimiento de jugadores que comparten su interés en vestir la elástica sevillista. “Todo el mundo quiere venir al Sevilla. La gente quiere al club, a pesar de los condicionantes económicos seguimos ahí”, detalló con orgullo. La batería de jugadores que ven en el actual Sevilla un destino idóneo para continuar su carrera conocerán de primera mano el compromiso que el técnico de Azul requiere. El objetivo está claro, para que eso ocurra se debe desatascar la tubería de las salidas –que poco a poco va saliendo– y de los que se ofrecen veremos los que llegan y lo más importante, a qué nivel.