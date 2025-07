Suazo y Agoumé no entrenan con el Sevilla en una sesión marcada por la intensidad

Las altas temperaturas de esta semana han acompañado al Sevilla Fútbol Club en la sesión vespertina de este martes. Mientras se resuelve lo que ocurra en el mercado de fichajes, Matías Almeyda cuenta ya con Orjan Nyland, Juanlu Sánchez, Loïc Badé, Djibril Sow, Nemanja Gudelj y Dodi Lukebakio; siendo Lucien Agoumé el único futbolista que aún no se ha incorporado a los entrenamientos al volver de sus vacaciones esta misma mañana. Pese a pasar el reconocimiento médico, el centrocampista no se incorporará con el grupo hasta que no pasen unos días, pues deberá hacer trabajo de gimnasio para prepararse en condiciones.

Gabriel Suazo, que ha sido presentado este mismo martes con el combinado nervionense, aún no se encuentra junto al resto del grupo debido a una serie de trámites burocráticos. El chileno, que viene a competirle el puesto a Adrià Pedrosa en el lateral izquierdo, se ha convertido en el primer refuerzo de la era Antonio Cordón, aunque el director deportivo sevillista no ha querido colgarse medallas, asegurando que esto es un trabajo de equipo para lograr la incorporación de un futbolista que gana enteros para lucir el brazalete de capitán en un vestuario falto de líderes.

Matías Almeyda sonríe socarrón ante el esfuerzo de sus jugadores junto al histórico utillero Pichón. / Juan Carlos Muñoz

Bonini, protagonista de nuevo

Uno de los nombres destacados de esta pretemporada en el Sevilla Fútbol Club es el de Guido Bonini, preparador físico de Matías Almeyda que se está encargando de poner a tono a los jugadores de la primera plantilla hispalense. El argentino, como se ha podido comprobar en las sesiones a lo largo de estas dos semanas y puede verse en el vídeo al inicio de la noticia, es la voz cantante en la parte física, imprimiendo una intensidad que no se veía en el vestuario del cuadro nervionense de un tiempo a esta parte.

Mientras se termina de confeccionar una plantilla a la que aún le quedan muchas altas y bajas, el combinado nervionense sigue inmerso en un verano de cambios y desafíos. Tras perder el pasado fin de semana frente al Birmingham City en Faro, este sábado se presenta una nueva oportunidad para ganar sensaciones positivas en una pretemporada donde todo parece estar en el aire. El Sunderland será el rival de los pupilos de Almeyda en un encuentro donde se espera algo más al contar con prácticamente todos los internacionales de regreso.