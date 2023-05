Un once de gala en Nervión

Es el mejor once con que el Sevilla puede competir actualmente en una temporada en la que habría mucho que hablar. Pero José Luis Mendilibar, gracias a que ha hecho los deberes con antelación en la Liga, puede alinear en el Juventus Stadium a su mejor once posible sin pensar en lo que viene después y, con toda seguridad, es lo que va a hacer el técnico vasco.

Y eso ha sido gracias a su buena gestión en los 40 días que lleva al frente del vestuario. Repasando el día a día desde que comenzó a rodar el balón allá por el mes de agosto, difícilmente se ha podido dar esta situación y aunque el Sevilla tendrá enfrente a un adversario temible con una plantilla cuajada de estrellas, los nervionenses tendrán más garantías para intentar competir de tú a tú con el gigante turinés sobre la hierba del Juventus Stadium mañana a partir de las nueve de la noche.

Por la política de rotación en la portería que se ha autoimpuesto el preparador vizcaíno, volverá al once once el actual Zamora y uno de los tres mejores porteros del mundo, según la FIFA. Bono vuelve para las citas grandes y unas semifinales europeas lo merecen. Precisamente explotó en aquella fase final exprés disputada en Colonia y que dio el último título al Sevilla de Lopetegui. Fue un coloso ante el Wolverhampton en cuartos parando un penalti, se agrandó ante el Manchester United en semifinales y se le apareció por la noche en pesadillas a Lukaku tras la final ante el Inter.

Portería La rotación debe devolverle la titularidad a Bono, actual trofeo Zamora y uno de los 3 mejores porteros del mundo

Defensa Jesús Navas y Acuña en los laterales, Badé y Gudelj por el centro, junto a Fernando por delante son la mejor opción

En los laterales no debe haber discusión. Jesús Navas, a sus 37 años camino de los 38, ha demostrado más capacidad, calidad e ilusión que Montiel, mientras que Acuña también parte con ventaja clara sobre Alex Telles. El argentino, cuando está bien y no se deja llevar por su fuerte temperamento, es un jugador que suma mucho e imprime carácter al equipo.

Ataque Con Rakitic como enganche, Ocampos y En-Nesyri tienen un puesto fijo, mientras Gil y Lamela pueden completarlo

Tampoco hay discusión en el centro de la defensa. Loïc Badé se ha ganado el respeto del sevillismo sin hacer grandes alardes. No es nada rápido, pero le basta el sentido común y su tanto al Manchester United en el 3-0 en Nervión fue una muesca más a su deseo de seguir en el club la próxima temporada. Igual pasa con Nemanja Gudelj, el mejor jugador del Sevilla en la presente temporada. Ha demostrado que es el mejor defensa sin serlo y la mejor prueba de ello es que está entre los mejores 13 zagueros de LaLiga (incluyendo laterales) en la lista elaborada para elegir el Team of the Season (once de la temporada) codeándose con gente como Koundé, Militao, Le Normand, David García o Pau Torres. Ha demostrado compromiso de sobra y se ha ganado a pulso la renovación, que aún discute con los dirigentes del Sevilla.

Por delante de la zaga, otro que siempre está para las grandes citas. Es la voz de la experiencia. Fernando suma la friolera de 108 partidos en competiciones europeas, 71 de ellos en Champions. Su presencia en el campo, pese a que no tiene la velocidad de antes, se hace notar. Se ha cuidado para llegar al partido en buenas condiciones y se espera que Mendilibar le dé los galones. La duda está en quién lo acompañará, pues ni Pape Gueye ni Joan Jordán están disponibles. Lo normal es que sea Rakitic, un jugador que Mendilibar también suele alinear algo más arriba, con más libertad, y que es clave en el golpeo a balón parado, que le ha dado muchos puntos al Sevilla desde la llegada del vasco. No tiene el ritmo de antes, pero aporta calidad y oficio.

En el cuarteto atacante el Sevilla basa gran parte de sus opciones. La raza y la fuerza de Ocampos asegura la presencia del argentino, que además tiene mucho gol, Bryan Gil es una referencia por su capacidad de encarar y En-Nesyri es un ariete temido con espacios y si el equipo logra poner centros al área. Quedaría un puesto que es una incógnita. No está Suso, pero puede entrar Lamela o quién sabe si el Papu u Óliver. Un once de gala para una noche de lujo.

La constelación de estrellas que pondrá en liza la Juve completará un espectáculo digno de un partido Champions. Szczesny, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bremer, Rabiot, Leandro Paredes, Di María, Vlahovic, Milik, Pogba, Chiesa... una locura.