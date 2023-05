Gudelj se codea con los cracks de la Liga y opta a estar en el mejor once

El sevillista Nemanja Gudelj ha sido elegido entre los 47 nominados a los premios Team Of The Season (TOTS), con los que LaLiga y EA Sportstm premian por segundo año consecutivo a los once mejores jugadores del campeonato en sus puestos. En concreto, se elegirá entre estos 47 futbolistas al mejor portero, a los 4 mejores defensas, a los 3 centrocampistas más destacados y los 3 delanteros más top de LaLiga.

El polivalente jugador serbio ha demostrado ser el mejor jugador y más regular del Sevilla en la presente temporada, siendo el más utilizado con diferencia por los tres entrenadores que han pasado por el Sánchez-Pizjuán en la presente campaña, Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli y José Luis Mendilibar. Para los tres ha sido insustituible, jugándolo todo y alternando dos posiciones, como central y como medio centro.

Además, se ha destacado como un valioso atacante, con cuatro goles anotados desde larga distancia de manera muy espectacular, ante el Mallorca, frente al Betis y ante Osasuna, además de otro en la Europa League frente al PSV Eindhoven.

Gudelj, que está en negociaciones para renovar su contrato, ya que acabe el próximo 30 de junio, ha disputado un total de 44 partidos, 28 de Liga, 6 de Champions, 5 de Europa League y otros 5 de Copa y suma un total de 3.769 minutos.

Además, Gudelj fue uno de los 10 representantes del Sevilla en el Mundial de Qatar.

Aparte de los mejores once jugadores de la Liga, se seleccionarán a los siguientes 4 jugadores más votados hasta completar los 15 mejores jugadores de esta temporada de LaLiga Santander. El sistema de votación para elegir a los 11 mejores jugadores de la temporada será gracias a la votación popular; a los votos de jugadores de LaLiga Santander y a los de un comité de expertos. Todos los aficionados pueden elegir a su once ideal hasta el próximo 5 de mayo a las 00:00h. Los ganadores se conocerán la semana del 15 de mayo.

También están nominados los béticos Borja Iglesias y Canales.

Los 47 nominados

Porteros: Thibaut Courtois, Marc-André Ter Stegen, Álex Remiro, Jan Oblak, Jeremías Ledesma

Defensas: Jules Koundé, Nahuel Molina, Arnau Martínez, Éder Militao, Robin Le Normand, José María Giménez, David García, Pau Torres, José Luis Gayá, Javi Galán, Alejandro Balde, Nemanja Gudelj y Yeray Álvarez.

Centrocampistas: Toni Kroos, Frenkie De Jong, Brais Méndez, Sergio Canales, Mikel Merino, Gavi, Pedri, Luka Modric, Sergi Darder, Gabri Veiga, Fede Valverde, Dani Parejo, Eduardo Camavinga, Nico Williams, Isaac Palazón, Álvaro García, Lee Kang-In y Aleix Garcia

Delanteros: Karim Benzema, Robert Lewandowski, Enes Ünal, Joselu, Antoine Griezmann, Iago Aspas, Borja Iglesias, Vedat Muriqi, Dembelé, Raphinha, Vinicius y Júnior.