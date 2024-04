Blancos y de lino, los pantalones de Zara que las mujeres de 50 fichan este verano porque son cómodos, fresquitos y estilizan.

Nada mejor que unos pantalones de lino para tener solucionado el look del verano. Fresquitos, cómodos y muy elegantes, los pantalones de lino no tienen rival alguno, ni siquiera la falda de flores es competencia de estos pantalones. Da igual si se trata de un diseño liso o de unos pantalones de rayas, los modelos de lino son un must en el armario de las más estilosas y las mujeres de 50 lo tienen clarísimo.

Después de hacerse con el mono blanco que estiliza y rejuvenece, ahora las mujeres de 50 han descubierto en Zara los pantalones blancos y de lino cómodos, fresquitos y muy estilizadores y no se lo han pensado dos veces a la hora de ficharlos. Son tan cómodos y favorecedores que tiene toda la pinta de que terminarán agotándose. De hecho, ya hay algunas tallas en la web de Zara en las que ha empezado a escasear.

Así se combinan unos pantalones blancos de lino

Tanto el color como el tejido son bastante fáciles de combinar y cualquier prenda que le añadas a estos pantalones dará buenos resultados. Aunque te proponemos algunos tips para llevar a otro nivel tus pantalones de lino blanco.

Con una blusa de seda o gasa : Combina los pantalones blancos con una blusa elegante de seda o gasa en un tono pastel o con un estampado floral. Este contraste entre la frescura y la ligereza del lino blanco y la elegancia fluida de la seda da como resultado un look de lo más elegante. No es necesario llevar tancón, podrás calzar unas alpargatas e incluso unas sandalias planas.

: Combina los pantalones blancos con una blusa elegante de seda o gasa en un tono pastel o con un estampado floral. Este contraste entre la frescura y la ligereza del lino blanco y la elegancia fluida de la seda da como resultado un look de lo más elegante. No es necesario llevar tancón, podrás calzar unas alpargatas e incluso unas sandalias planas. Con una chaqueta estructurada : Dependiendo de las temperaturas, puedes añadir una chaqueta estructurada en un tono que contrarrestre al blanco, como azul marino, beige o negro. Además de ser perfecto para los días en los que el mercurio descienda un poco, esta combinación es top si, además, le añades unas zapatillas deportivas de estilo retro.

: Dependiendo de las temperaturas, puedes añadir una chaqueta estructurada en un tono que contrarrestre al blanco, como azul marino, beige o negro. Además de ser perfecto para los días en los que el mercurio descienda un poco, esta combinación es top si, además, le añades unas zapatillas deportivas de estilo retro. Complementos llamativos : Nada como añadir unos accesorios potentes para elevar tu look. Puedes optar por un colgante con motivos de colores, unos pendientes maximalistas o un pañuelo en colores intensos y saturados para darle un toque de glamour.

: Nada como añadir unos accesorios potentes para elevar tu look. Puedes optar por un colgante con motivos de colores, unos pendientes maximalistas o un pañuelo en colores intensos y saturados para darle un toque de glamour. Cuñas o un tacón sensato : Opta por un calzado cómodo pero elegante, como unas cuñas o unos zapatos de tacón sensato en colores neutros o metálicos. Al optar por este tipo de calzado, estamos añadiendo un extra de altura al look.

: Opta por un calzado cómodo pero elegante, como unas cuñas o unos zapatos de tacón sensato en colores neutros o metálicos. Al optar por este tipo de calzado, estamos añadiendo un extra de altura al look. Labial potente: No subestimes el poder de un labial de color intenso para rematar cualquier estilismo. Apuesta por un tono rojo grante o un rosa intenso para ponerle broche de oro a tu estilismo.

Así son los pantalones blancos de lino de Zara que fichan las mujeres de 50 porque son cómodos, fresquitos y estilizan

Estos pantalones están confeccionados en hilatura con mezcla de lino y es por eso por lo que se presentan tan sueltecitos. En ese caso, el diseño se presenta con un tiro medio, un poco más arriba de la cadera, que resulta muy favorecedor porque cuenta con una doble cinturilla. Las perneras son bastante anchas y fluidas, por lo que la comodidad está garantizada. Tanto el corte como el tejido y el color le dan un toque de elegancia muy potente a estos pantalones, que se han convertido en los favoritos de las mujeres de 50 porque son cómodos, fresquitos y estilizan.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones blancos de lino de Zara que fichan las mujeres de 50 porque son cómodos, fresquitos y estilizan tienen un precio de 59, 95 euros.