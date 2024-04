Mngo tiene la falda de flores perfecta para llevar con alpargatas en primavera y sandalias en verano.

Hay prendas que fichas en primavera y puedes seguir llevándolas durante todo el verano. Es el caso de los vaqueros blancos, que son un básico de ambas temporadas y con el que puede presumir de moreno siempre. Aunque, si hay una prenda versátil y que te da la posibilidad de crear múltiples looks en función de su calzado, esa es la falda pareo. Competencia directa de los pantalones de rayas (y ganadora, porque es mucho más fresquita), este tipo de faldas son un básico que siempre te salvará el look cuando no sepas qué ponerte. Sobre todo si se trata de una falda de flores como esta de Mango.

Con un estampado en un tono fresón, la falda de flores de Mango es ideal para llevarla con alpargatas en primavera y con sandalias en verano. Con la posibilidad de tener diferentes looks en función del calzado por el que te decantes, esta falda, además, resulta de lo más favorecedora y con ella tendrás resueltos muchos looks. Echa un vistazo y prepara tus alpargatas y sandalias.

Falda de flores con alpargatas, falda de flores con sandalias

Las faldas suelen ser la prenda estrella de cada primavera/verano y las combinaciones son múltiples, pero en el caso de esta falda de flores de Mango se plantean dos opciones de combinación en base al calzado. Es ideal para llevarla con alpargatas en primavera y con sandalias en verano y, según el zapato que escojas, tendrás la psoibilidad de tener un estilismo u otro.

Si te decantas por llevarla en primavera con unas alpargatas, puedes combinarla con una blusa blanca de encajes que no sea demasiado oversize para evitar el exceso de holgura. En los días que haga más calor, podrás cambiar la blusa por un top con volantes, que está muy en tendencia esta temporada. Una blazer de color blanca, algo más cortita para que coincida con el talle de la falda, puede rematar el look en el caso de hacer falta una prneda de abrigo.

Si vas a llevarla en primavera con unas sandalias, las opciones también son variadas, en función de si las sandalias son planas o de tacón. Si se trata de unas sandalias planas, puedes combinar la falda de flores con una camiseta blanca con hombreras, informal, pero con un toque de estilo. Si las sandalias son de tacón, un top de crochet o un top lencero también pueden darte buenos resultados.

Así es la falda de flores de Mango perfecta para llevar con alpargatas en primavera y sandalias en verano

Con un largo midi, la falda de Mango presenta un alegre estampado de flores en color fresón. Se trta de un diseño de estilo pareo, con lo que la falda, a pesar de ser de corte lápiz, no queda nada ajustada al cuerpo y resulta de lo más cómoda y favorecedora. Además, al ser en formato pareo, presenta una lazada en uno de los laterales que, colocada de manera estratégica, ayuda a que la figura se vea mucho más rmoniosa y proporcionada y la cintura más ajustada. Si quieres disimular tripa, esta falda es perfecta.

Aunque la puedes llevar con unas zapatillas deportivas para un estilismo más sport, nada como unas alpargatas en blanco o en el mismo tono de las flores o unas sandalias, ya sea planas o de tacón. El caso es que esta falda es de lo más versátil y podrás llevarla tanto en primavera como en verano.

Disponible desde la talla XXS hasta la XXL, la falda de flores de Mango perfecta para llevar con alpargatas en primavera y sandalias en verano tiene un precio de 29,95 euros.