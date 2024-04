Los pantalones de rayas de Lefties que las bajitas llevan con una blusa anudada y alpargatas de esparto.

Hay determinadas tendencias a las que las chicas bajitas se suman con algo de miedo por si al hacerlo ven que su figura se achata. De entre todas las tendencias de verano, la falda pareo es una de sus grandes aliadas porque con ella ven sus piernas alargadas, pero no es la única a la que se pueden sumar sin miedo. Al menos no a partir de ahora. Si los vaqueros blancos le sientan bien a todos los cuerpos, los pantalones culotte suelen generar algunas dudas porque su dobladillo no sobrepasa el tobillo. Nada que no tenga solución.

Lefties está dando a conocer las primeras pinceladas de su colección de verano y entre sus nuevas propuestas destacan unos pantalones de rayas que las bajitas llevan con una blusa anudadas y unas alpargatas de esparto. Con esta prenda, las bajitas se pueden sumar sin miedo a esta tendencia que pisa con fuerza este verano y con esta combinación terminan de rematar un estilismo con el que ganarán un par de centímetros, al menos de forma visual. Ecja un vistazo a estos pantalones de rayas y ve preparando tus blusas blancas favoritas para anudarlas a tu cintura.

Cómo combinar unos pantalones de rayas con blusa y alpargatas

Los pantalones de rayas siempre juegan a nuestro favor. Sobre todo, si somos bajitas. Eso sí, las rayas tienen que ser verticales para las piernas se vean mucho más largas de lo que en realidad son. Si apostamos por una prenda con rayas horizontales, no sólo estaremos achatando nuestra figura, también estaremos haciendo que parezca mucho más voluminosa. En cualquier caso, las rayas verticales son un sí rotundo y, a la hora de combinarlas en un pantalón con una blusa y unas alpargatas, es importante seguir unas recomendaciones.

Blusa blanca : Las rayas ya tienen la suficiente personalidad como para añadirle al look más elementos que distraigan la mirada, por eso es prefirible que la blusa sea en alguna tonalidad neutra. Si el color es blanco, mucho mejor porque, además de mantener la neutralidad, el efecto luminoso que aporta este tono rejuvenecerá y hará que el estilismo parezca más fresco y natural.

: Las rayas ya tienen la suficiente personalidad como para añadirle al look más elementos que distraigan la mirada, por eso es prefirible que la blusa sea en alguna tonalidad neutra. Si el color es blanco, mucho mejor porque, además de mantener la neutralidad, el efecto luminoso que aporta este tono rejuvenecerá y hará que el estilismo parezca más fresco y natural. Blusa anudada : En lugar de meterla por dentro de los pantalones y añadirle un cinturón, vamos a anudar la blusa en la zona de la cintura para elevar nuestro tronco y que así las piernas parezcan todavía más larga y nuestra figura más estilizada.

: En lugar de meterla por dentro de los pantalones y añadirle un cinturón, vamos a anudar la blusa en la zona de la cintura para elevar nuestro tronco y que así las piernas parezcan todavía más larga y nuestra figura más estilizada. Alpargatas de cuña: En el caso de los pantalones de rayas de Zara nos encontramos con un modelo culotte, por lo que serán más cortos que otros diseños. Para que no se achate nuestra figura, hay que jugar con el calzado y nada mejor que unas cuñas de esparto, también en tonos neutros (blancas o beiges).

Así son los pantalones de rayas de Lefties que las bajitas llevan con blusa y alpargatas

Los pantalones de rayas de Zara se presenta en un color celeste combinado con blanco. El tejido es bastante ligero, similar al lino y de estilo rústico. Este diseño presenta una cinturilla bastante elevada, por lo que afina la cintura y resulta de lo más favorecedor.

Aunque el corte es culotte (es decir, el largo queda por encima de los tobillos), el diseño es perfecto para las chicas más bajitas porque las rayyas son verticales y se produce el efecto piernas infinitas. Las perneras son bastante anchas y holgadas, resultando de lo más favorecedoras. La prenda cuenta con una camisa a juego, de mangas cortas y con lazada en la cintura, pero el total look nos gusta más con una blusa blanca.

Disponibles desde la talla XS hasta la XL, los pantalones de rayas de Lefties que las bajitas llevan con blusa y alpargatas tienen un precio de 12,99 euros.