La postura de Agoumé frente al interés de la Premier

Pocos jugadores del Sevilla Fútbol Club se salvan de la quema tras una temporada muy compleja tanto dentro como fuera del césped. Con prácticamente toda la afición en contra del Consejo de Administración, la tensión en la grada se ha visto reflejada en los encuentros del combinado hispalense, especialmente cuando el Ramón Sánchez-Pizjuán ha ejercido de juez y verdugo sobre los suyos. Sin embargo, en el tramo final de un curso que parecía rozar el fracaso y un descenso que hubiera sido histórico, la hinchada blanquirroja quiso volcarse con una plantilla necesitada de cariño y plagada de jugadores jóvenes.

Lucien Agoumé ha sido uno de esos jugadores que han brillado con luz propia cuando ha hecho falta. Pese a no tener una calidad técnica incomparable, el francés ha tirado del carro en varios encuentros, convirtiéndose en uno de los favoritos de la afición. Su error en Butarque que supuso la victoria para el Leganés, cometiendo un penalti infantil que los pepineros convirtieron para ganar al conjunto sevillista, lo ha perseguido durante todo el curso, tratando de redimirse y demostrándolo con su esfuerzo. Por supuesto, esta rendimiento no ha pasado desapercibido para el mundo del fútbol, y son varios los clubes que se han interesado por él.

Agoumé se marcha del central Herrando. / Villar López (Efe)

Centrado en el Sevilla

Según ha podido saber Diario de Sevilla, algunos equipos de la Premier League han preguntado por la situación de Lucien Agoumé. Pese a no haber ninguna oferta formal, su buen hacer en el Sevilla Fútbol Club ha despertado el interés de conjuntos ingleses, aunque el centrocampista tiene claro que no es el momento de escuchar cantos de sirena. Desde su entorno aseguran que el francés está absolutamente concentrado en terminar la temporada y disputar el Europeo sub-21 de este verano. Todo puede pasar en un verano que se antoja largo en Nervión, aunque no parece que el galo vaya a cambiar de idea tan súbitamente.

Cabe recordar que el mediocentro firmó el pasado verano por el conjunto hispalense después de haber vestido la camiseta blanquirroja en calidad de cedido. Su determinación fue clave para recalar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dejando de lado ofertas más suculentas por triunfar en el cuadro de Nervión. El club pagó alrededor de cuatro millones al Inter de Milán por la mitad del traspaso del futbolista, por lo que, en caso de venderlo, el 50% de lo obtenido sería propiedad del conjunto italiano.

Agoumé golpea la pelota con el interior para hacer el efímero 1-0. / Antonio Pizarro

Con una cláusula de 40 millones de euros, cantidad que se antoja utópica ahora mismo, la apuesta personal de Víctor Orta es de lo poco rescatable en este final de temporada. Lucien Agoumé, junto a Kike Salas y Suso Fernández, ha pasado de ser uno de los apestados por la hinchada blanquirroja a salir jaleado en su estadio. Aún no se sabe qué ocurrirá este verano, especialmente con la necesidad de vender que tiene la entidad hispalense, pero el futbolista parece tener claro que quiere continuar y triunfar en Nervión.