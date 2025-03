Real Sociedad-Sevilla: En busca del rol perdido

Comparece el Sevilla en uno de los estadios que peor se le han dado históricamente. Sólo en este siglo de bondades y mucha plata acarreada a las vitrinas de Nervión logró enderezar el equipo blanquirrojo unas estadísticas vergonzosas que presentan la visita a la Real Sociedad como la tercera de peores dígitos entre los grandes escenarios de la Liga española. Únicamente ha ganado en la Bella Easo ocho veces el Sevilla de 65 visitas ligueras. Y el número se afea si se suman otros cuatro partidos oficiales fuera de Primera División. Ocho de 69 es un paupérrimo bagaje, así que cómo se le va a pedir a este Sevilla que está firmando la tercera peor puntuación del siglo XXI que saque algo positivo de Anoeta... Pues a ello va armada de fe la tropa de García Pimienta.

La fe es ciega... y no entiende de estadísticas. Hace cuatro años este mismo escenario vivió una inesperada remontada con goles de Fernando y En-Nesyri que contribuyeron a limpiar esa fea estadística. Y hace ocho se produjo en Anoeta la mayor reivindicación de Ben Yedder, al que Jorge Sampaoli no tragaba no se sabe bien por qué, con un partidazo, tres goles y una asistencia a Sarabia. Ay, aquella dependencia del Sevilla de los goles de Ben Yedder, Sarabia o En-Nesyri...

Onces probables. / E. F. / Infografía

La nostalgia sevillista tiene un giro cada vez más pequeño de cuello cuando mira hacia las glorias pasadas pese a que éstas parezcan lejanísimas. Tal es el extraño marasmo en el que andan metido el Sevilla y el sevillismo, que andan buscando el rol perdido, ese que ahora pretende ejercer una Real Sociedad que está más que distraída con los cuartos de final de la Europa League y las semifinales de la Copa del Rey. Sobre todo con los primeros, pues el partido contra el Sevilla llega encastrado entre la ida y la vuelta del cruce con el Manchester United con 1-1 en la ida jugada en San Sebastián. El Manchester United y un empate en la ida... Otro giro corto en el cuello de la memoria sevillista, tanto en el caso de Ben Yedder y Sarabia como en el de En-Nesyri y Fernando.

Precisamente un futbolista como Fernando anda echando de menos este Sevilla que carece de un jugador de verdadera jerarquía en la línea más importante de cualquier equipo: el centro del campo. Por ahí se cuela la principal duda en el once de García Pimienta para esta noche de domingo en San Sebastián, un horario que ha producido la queja blanquiazul por entender que LaLiga relega más de una vez a su afición a la hora de la cena dominical. Con lo importante que es la hora de la cena en San Sebastián...

Allí aún saben respetar sus cosas y el club txuri-urdin protestó con un irónico tuit -"para sorpresa de nadie", publicó como reacción- cuando LaLiga dio a conocer el horario de este Real Sociedad-Sevilla que aparece como una oportunidad de meterse de lleno en la zona que da derecho a disputar alguno de los últimos puestos europeos, máxime teniendo en cuenta que aún no se sabe cuántos serán. ¿Hasta el octavo o el noveno? ¿El décimo?

Pero es que fue tan pobre la imagen del Sevilla en Vallecas que hasta da pereza pensar que en la noche de este domingo vaya a ser capaz de una proeza en un estadio que tantas veces se le dio mal. De empate en empate, el que quiera ver la botella medio llena puede recordar que este Sevilla con un once casi definido por obligación y por escasez de recursos sólo ha perdido un partido liguero en lo que va de año, el del Barcelona. Y el que la vea medio vacía incidirá en que no gana ni con Lokonga ni sin Lokonga. Es una buena noticia el regreso del belga, que aún no estará para la titularidad. Como si su concurso fuera a garantizar algo...

Efectividad y solidez defensiva es lo que pide García Pimienta. Y competir dependiendo de sí mismo y sin mirar las bajas o los condicionantes de la Real, que los tiene. Sucic, tras su refrescante irrupción en España, está lesionado y Zubimendi anda entre algodones y pensando en el jueves. Parece la ocasión de asaltar Anoeta. La venda en los ojos de la fe...