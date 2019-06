Luis Muriel está como un niño con zapatos nuevos en su nuevo club, el Atalanta, con el que ya ha hecho sus primeras manifestaciones tras cerrarse su traspaso por 18 millones de euros.

“Estoy muy contento, he sido recibido con mucho entusiasmo y es increíble sentirse así de considerado. Estoy deseando empezar y agradecer la confianza”, indicó el delantero caribeño, que fue preguntado por su compatriota y amigo Duván Zapata. “Él es un enamorado de la ciudad y del club y casi fue él quien me convenció para venir. He visto mucho entusiasmo por parte del míster, del presidente... A Duván lo conozco de la sub 17, la sub 20... de muchos años. Siempre cambiamos posiciones en el campo, nos entendemos bien y es un verdadero amigo. Para mí es muy importante que esté en el equipo”, añadió el ya ex futbolista del Sevilla.

Ilusionado "El Atalanta es una sociedad que está creciendo, que quiere conquistar cosas grandes y que lo que está construyendo este año lo demuestra"

Muriel, quien ha llegado lesionado tras sufrir una distensión de ligamentos en la rodilla en el primer partido de la Copa América con Colombia, espera mucho del Atalanta en la próxima temporada, sobre todo por su clasificación para la Liga deCampeones. “Es una sociedad que está creciendo, que quiere conquistar grandes cosas y que con lo que está construyendo este año lo ha demostrado. Quiero contribuir a que el club siga creciendo, quiero trabajar para demostrar cosas al míster y no veo la hora de iniciar todo lo que me he propuesto”, terminó el futbolista.

Muriel tendrá que esperar, ya que el periodo de baja por la lesión sufrida ante Argentina es de 5 a 7 semanas, según los médicos de la selección colombiana.