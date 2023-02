Más problemas para Sampaoli: Acuña, Rekik y Ocampos tampoco se entrenan

Problemas para el Sevilla y para su entrenador. El entrenamiento de este miércoles en la ciudad deportiva ha evidenciado que cuando las cosas van mal los astros se alinean en contra de los intereses del equipo de Jorge Sampaoli, que ha perdido en la sesión en la que el grupo ha vuelto al trabajo a tres nuevas piezas.

Aunque aún hay unos días hasta el sábado, fecha en la que el Sevilla se mide al Mallorca en el Sánchez-Pizjuán, ni Acuña, ni Rekik ni Ocampos se han entrenado. En el caso del lateral izquierdo sí es conocido que salió del Camp Nou lesionado y sustituido antes de acabar el partido, pero sobre Rekik y Ocampos el club no ha informado sobre lesión o molestia alguna. Puede que se trate de simples sobrecargas, el tiempo lo dirá, pero el caso es que ninguno de los tres ha trabajado este miércoles con el grupo.

Se unen por tanto a las bajas, a priori, de Jesús Navas, Papu Gómez, Alex Telles, Marcao y Tecatito Corona. Preocupa especialmente el tema del lateral izquierdo, puesto que Telles aún no está listo para reaparecer tras su grave lesión de rodilla sufrida en el Mundial y si no están Acuña ni Rekik Sampaoli tendrá que tirar de imaginación, porque además Kike Salas, que alguna vez ha ocupado ese flanco, ya no está.

La noticia agradable la ha protagonizado Marko Dmitrovic, que ha entrenado con normalidad después de su lesión en la Copa. No obstante, ya estuvo en el banquillo del Camp Nou.

El Sevilla vuelve a estar con urgencias en la tabla y con el entrenador en entredicho después de la mala imagen ofrecida ante el Barcelona, una derrota que, junto con los resultados de la jornada, ha vuelto a colocar al equipo con los puestos de descenso muy cerca.