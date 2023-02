Del Nido avisa de la "catástrofe" económica que sería para el Sevilla un descenso

José María del Nido, ex presidente del Sevilla, ha avisado de la “catástrofe” que significaría un hipotético descenso del equipo nervionense, aunque, fiel a su habitual frase cuando uno de sus entrenadores está en la cuerda floja, aseguró que “Jorge Sampaoli es el mejor entrenador del mundo mientras esté entrenando al Sevilla”.

En la presentación del libro 'Transición, acoso y posesión, los modelos de Marcelino, Emery y Lopetegui', escrito por el periodista de Diario de Sevilla Jesús Alba, el ex mandatario nervionense no quiso ponerse en el escenario de un fracaso deportivo que sería gravísimo para la institución, que no podría sostener las obligaciones financieras de un presupuesto que es el cuarto más alto de la Liga y que tiene a jugadores con contrato en vigor para varias temporadas (sólo acaba Gudelj) y con unas fichas altísimas, inasumibles no ya para Segunda División, sino para la inmensa mayoría de los equipos de Primera.

"El Sevilla está ahora mismo en una tesitura, se está jugando la vida, está a dos puestos del segundo por la cola... Yo no quiero hablar de la viabilidad del Sevilla en Segunda División, tocando madera con las dos manos, con un presupuesto de 220 millones de euros. Esa catástrofe es mejor ni pensarla”, indicó el letrado sevillano, que rectificaba al moderador sobre sus opciones de ser presidente.

“No tengo muchas posibilidades de ser presidente del Sevilla, las tengo todas”, recalcó. “No me quite ninguna, porque no se vaya a creer la gente que hay una posibilidad de que no entre, no. Ninguna”, espetó al preguntado por qué modelo de entrenador elegiría para el Sevilla cuando se haga cargo del club una vez que la figura de Jorge Sampaoli está en entredicho tras la imagen ofrecida en el Camp Nou, pero en este caso hizo una defensa estoica del argentino: “Entonces hay que pensar que Jorge Sampaoli es el mejor entrenador del mundo mientras entrene al Sevilla, que ojo, quedan 18 jornadas y hay que ganar siete, siete (recalcó) que viene ahora el Mallorca que puede ser igual que el Bayern Múnich de los títulos. Hay que pensar ahora en salir de este lío que tenemos que ya es suficientemente gordo como para que yo, ya pueda acceder en dos o en tres meses, cuestione la figura del entrenador. Para mí Sampaoli es el mejor del mundo", comentó Del Nido en la presentación del libro en un acto a modo de tertulia organizado por el Ayuntamiento de Gines en el teatro El Tronío.

El letrado sevillano participó en una tertulia junto al alcalde de la localidad, Romualdo Garrido, el escritor Antonio García Barbeito, prologuista junto a Axel Torres de la obra y el autor de la misma, en un acto que condujo el también periodista Fernando Mateos. También se incorporó después a un animado y entretenido coloquio Pablo Blanco, coordinador general de la cantera del Sevilla.

El libro, editado por la editorial argentina Librofutbol. especializada en títulos dedicados al fútbol, es una obra táctica dirigida a entrenadores que analiza los modelos de los únicos tres técnicos españoles que han ganado títulos tras la pandemia, pero también un ensayo futbolístico “abierto a cualquier aficionado que quiera profundizar en el mundo del fútbol y los distintos modelos futbolísticos”.

Del Nido se refirió a los tres entrenadores analizados en el libro, de los cuales contrató a dos de ellos. Marcelino y Emery. “Es verdad que Marcelino es un entrenador top y que se da el dicho de que a veces el fútbol no te da lo que te mereces. A Marcelino le cogió una época de transición en la que acabaron muchos jugadores, entre ellos dos ídolos de la afición sevillista, como Andrés Palop y Frederic Kanouté, y esa transición no le permitió desarrollar su capacidad futbolística, que le habría llevado seguro a conseguir algún éxito en el banquillo del Sevilla. Y bueno, Unai ha marcado una etapa, ha sido capaz de ganar tres títulos aquí y después el único título que tiene el Villarreal. Es un entrenador top que seguro que va a triunfar en la Premier League y uno de esos entrenadores que uno siempre quiere tener porque es un obseso del fútbol. Si el día tiene 24 horas intenta alargarla a 25. Además lo cuida absolutamente todo. Yo no he trabajado con Julen Lopetegui, pero por lo que me indican es el del mismo estilo, que trabaja mañana, tarde y noche. Tuve la suerte de contactar con él por Whatsap, continuamente hablaba con él del Sevilla y de las circunstancias que se habían dado. Son tres entrenadores top”.

“Unai lo preveía todo. Por ejemplo, saque de banda de medio campo para adelante, pues había que sacar como decía Unai. Y de medio campo para atrás, igual. Es un perfeccionista y un cuidador de los máximos detalles. Ver jugar a Marcelino al contragolpe era una delicia y ver además como Marcelino era capaz en el curso de un partido de cambiarte un 4-2-3-1 o un 4-3-3 a 4-4-2 porque lo preveía en los entrenamientos. Juande lo hacía magnífico, además de cada 10 cambios acertaba en 9”, afirmaba.

Lopetegui gana "un día sí y otro también en Inglaterra y aquí lo queríamos matar"

“Estamos hablando de tres estrellas del banquillo, porque el último no había estado nunca en Inglaterra ni viendo un entrenamiento y resulta que gana un domingo sí y otro también y aquí lo querían matar”, agregó justo después de que el guipuzcoano ganara este fin de semana 3-0 con el Wolverhampton al Liverpool.

Del Nido también reflexionó sobre la conveniencia de que dirigentes en el fútbol, al igual que los periodistas, tengan formación futbolística, como es el caso del autor del libro, que es Entrenador Nacional y titulado en Dirección Deportiva y Scouting. “Es evidente que algún conocimiento de fútbol tienes que tener. Yo lo tengo porque llevo 65 años yendo al Ramón Sánchez-Pizjuán y viendo fútbol. Es verdad que a Antonio (García Barbeito) y a mí nos ciega muchas veces la pasión sevillista para analizar un partido. Pero vamos, para ver que el Sevilla ayer muy mal, y que ni jugó a atacar ni a contraatacar no hace falta saber mucho”.

Último triunfo en el Camp Nou, “con sombrero”

“En Liga sí, en un partido en que Toedtli marcó dos goles. Y luego en Copa, con Jiménez de entrenador, que fue la Copa del sombrero que le ganamos al Atlético de Madrid y allí que eran cuartos de final. Por cierto que me compré un sombrero en la plaza Mayor de Madrid, mi mujer me dijo que estaba loco si me ponía el sombrero en el Camp Nou porque nos iban a meter cinco con el Barcelona de Eto'o, Messi, Ronaldinho, Deco, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué... en fin, un Barcelona invencible. Ganamos 1-2, perdimos aquí 0-1 que hizo un partidazo Palop. Lo paró todo y lo demás”.

La bufanda

“Yo lo dije en la peña de Dos Hermanas, creo que el Sevilla previamente tenía que haber hecho una gestión a la Liga para que esa orden se apagara. Lo que sí digo es que en el próximo partido si me coge a mí de presidente, que tengo muchas posibilidades, en el Sánchez-Pizjuán no entra nadie con una bufanda del Barcelona. En ningún caso. Salvo el presidente, si Juan Lapuerta se la quiere poner, se la puede poner".