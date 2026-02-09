Del punto sumado por Vlachodimos al trotecito de Agoumé sin defender nada de nada

En un final de locura en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla y el Girona firmaron un 1-1 que resume las dudas de los últimos encuentros. Tras ir por detrás desde el minuto 2, los sevillistas igualaron en el 92 con un gol de Kike Salas y evitaron la derrota definitiva gracias a una parada decisiva al penalti en el descuento. Matías Almeyda reconoció las dificultades y valoró el punto sumado, aunque a los ojos de los aficionados su figura quedó aún más tocada.

Vlachodimos | Un punto que lo suma el portero sin exagerar para nada

Vlachodimos detiene el penalti lanzado por Stuani para darle un punto al Sevilla. / Antonio Pizarro

Tal vez pudiera hacer algo más en el remate de Lemar que supuso el primer gol, aunque estaba tapado por Agoumé, al que le pasa el balón por abajo sin hacer nada. Pero le tiran tantas veces que en alguna ocasión tiene que cometer un pequeño fallito. Sin embargo, estuvo providencial para subsanar un error suyo en un despeje tapando ante Lemar y también en la gran ocasión de Tsyngakov antes del descanso. A eso se le suma el penalti con el tiempo cumplido que supuso un punto más en la tabla para el Sevilla. Y no es una frase hecha esta vez.

Agoumé | Mira desde dentro cómo entran Tsyngakov y todos

Agoumé observa con pasividad el tiro de Lemar para el 0-1. El balón pasó entre sus piernas. / Antonio Pizarro

Es un futbolista que tiene capacidad para engañar con algún buen toque del balón, pero después resta mucho más de lo que suma a todo el equipo. Juega andando, como si no tuviera que esprintar jamás, y eso provoca que los rivales entren con comodidad por su zona. Ni tapó el disparo de Lemar en el gol ni la llegada de Tsyngakov cuando se quedó solo ni prácticamente nada...

Tsyngakov sin problemas se cuela por detrás de Agoumé en el paradón de Vlachodimos. / Antonio Pizarro

Kike Salas | Es el mejor rematador con diferencia

Kike Salas celebra el gol del empate del Sevilla. / Antonio Pizarro

No es la primera vez que en este apartado de los nombres propios de los partidos del Sevilla se comenta que el defensa central de Morón es el futbolista con mejor remate, intuición y todos los aspectos necesarios para jugar como delantero dentro de la plantilla nervionense. Aprovechó el error de Echeverri para lanzar un trallazo con la izquierda que entró con violencia tras dar en el poste.

Alexis Sánchez | El peaje de tener que ponerlo por galones

Alexis Sánchez salta con Vitor Reis sin opciones de llegar al balón. / Antonio Pizarro

Los minutos que tiene el veterano futbolista chileno comienzan a ser muy perjudiciales para toda la plantilla sevillista. Ni siquiera jugando poco más de un cuarto de hora le da el físico para aportar algo al mejor funcionamiento de la maquinaria en esos tramos finales. Al contrario, resta. En esta ocasión no se entiende, además, que se prescinda de una referencia como Akor y no se apele a Isaac.