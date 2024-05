Rafa Mir recibe críticas en las redes y explota: "No tenéis ni idea"

El ambiente, en el Sevilla, se ha calmado gracias a los últimos resultados, pero la tensión de los aficionados con algunos jugadores se mantiene en el tiempo. Es el caso de Rafa Mir, quien no disputa minutos desde el pasado 28 de enero, en un partido ante Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Pese a eso, el ariete cartagenero continúa ejercitándose cada día a las órdenes de Quique Sánchez Flores, aunque el premio de competir no termine de llegar.

Como suele ser habitual por estas fechas, Rafa Mir ha publicado en su cuenta de Instagram una nota informativa con los detalles de su campus de verano. Dicha foto, se ha llenado de insultos y críticas por su juego, ante las que ha explotado el delantero del Sevilla.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rafa Mir 😈 (@rafamir33)

Un usuario de Instagram en concreto hizo que Rafa Mir contestase, primero, en un tono irónico. "¿Qué vas a enseñar a cómo no tener actitud en el campo? ¿O a cómo estar cobrando un dineral en un equipo y desear estar en otro y estar sin motivación?", comentó dicha persona.

El delantero cartagenero comentó con risas, pero, tras ver los numerosos comentarios que se unieron contra él, acabó explotando: "¡Ya está bien de tanta tontería! ¡No tenéis ni idea!". Un conflicto en redes sociales que no es el primero que tiene Rafa Mir desde que llegó al Sevilla. El más sonado en los últimos meses fue un mensaje tan irónico como desafortunado, en el cual aseguró que "tengo más minutos y ritmo en la cocina que en el campo", algo que levantó, también, numerosas críticas entre la afición nervionense.

La situación de Rafa Mir

El delantero cartagenero hizo una clara apuesta en el mercado invernal. Rechazó más de una decena de ofertas, tanto del extranjero como, en algún caso, nacional, para esperar únicamente a un equipo: el Valencia. Rafa Mir se mantuvo firme durante todo el verano, pese, incluso, a que personas de su entorno le aconsejaron aceptar otro club y salir del Sevilla, ya que su proyección en Nervión se veía muy complicada.

Sin embargo, el delantero cartagenero aguantó hasta el último minuto. Literalmente. El cierre del mercado invernal fue apoteósico en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dejando una imagen para la posteridad: Rafa Mir acudiendo a las oficinas del club nervionense para negociar o, mejor dicho, intentar conversar con un Peter Lim que dejó de atender llamadas.

Vídeo

Este último esfuerzo fue en vano y Rafa Mir acabó quedándose en el Sevilla. Desde aquel día, el pensamiento de la afición nervionense siempre ha ido dirigido hacia el mismo sentido con este jugador: pitos y críticas, algunas llegando, incluso, a lo personal.

Su último partido fue el pasado 28 de enero, ante Osasuna. Se disputó en el Ramón Sánchez-Pizjuán y, desde su entrada al campo, Rafa Mir escuchó una fiesta de silbidos. Pasó desapercibido, no tocó apenas balones y Quique Sánchez Flores cambió su actitud ante él. No ha vuelto a competir y no entra en una convocatoria desde principios de febrero. Una situación límite que únicamente tiene un final: una salida por la puerta de atrás... el próximo verano.