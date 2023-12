Rafa Mir responde a las críticas: "Imagínate cuando me pongan"

El Sevilla va preparando su vuelta al trabajo, tras cinco días de descanso. Algunos, los lesionados, ya han regresado al césped de entrenamiento, mientras que la plantilla al completo está citada el próximo 29 de diciembre para una doble sesión.

Rafa Mir está entre los convocados por Quique Sánchez Flores, aunque es uno de los nombres que más están sonando para moverse en el mercado. Lo cierto es que el delantero cartagenero no está teniendo apenas participación, una temporada más, en el Sevilla y su situación comienza a llegar al límite.

Ironía ante la crítica

Por distintos motivos, Rafa Mir no es un jugador que cale demasiado entre la afición sevillista. Es cierto que sus números en la primera temporada en Nervión no fueron malos -13 goles-, pero su participación en el equipo ha ido empobreciéndose muy rápidamente. En la temporada 2021/22 superó los 2.300 minutos, una cantidad bastante aceptable, más aún para un delantero que compitió con Youssef En-Nesyri. Sin embargo, hasta algo más de 1.700 y en el inicio de la 2023/24 apenas ha disputado 453.

Una situación límite que estuvo cerca de solucionarse en verano, cuando el Valencia se interesó bastante en hacerse con sus servicios. El club 'Che', sin embargo, no llegó a las condiciones que pedía el Sevilla, por lo que Rafa Mir continuó vistiendo la camiseta nervionense.

Ahora, a las puertas del mercado invernal, la idea en el Sevilla no ha cambiado. No pondrán trabas a la salida de Rafa Mir, pero tendrá que darse dentro de unos parámetros económicos razonables, los cuales permitan que en el club nervionense minimicen pérdidas.

Mientras, el jugador tira de ironía ante las numerosas críticas que le llueven por parte de la afición sevillista. El cartagenero ha publicado un vídeo en sus redes sociales publicitando una carne en su cocina, lo cual ha llevado a algunos usuarios a responderle con comentarios como el siguiente:

Un usuario 'reta' a Rafa Mir a "meter goles", una clara crítica al rendimiento del jugador sevillista. EL delantero, lejos de ignorar al mismo, tiró de ironía y respondió con un "Tengo más minutos y ritmo en la cocina que en el campo", una respuesta que no ha pasado desapercibida entre los aficionados nervionenses.

En la misma publicación, también respondió a otro usuario, que decía, en tono irónico, "lo que es un escándalo es ver como juegas", en referencia a la campaña de publicidad que ha hecho el jugador. Rafa Mir, ante ello, lanzó un dardo al club: "Y no he jugado casi... Imagínate cuando me pongan un poco".

En definitiva, una situación incómoda para todas las partes: club, jugador y afición. Otra cuenta pendiente más para Víctor Orta de cara al mercado invernal... o el veraniego.