El Sevilla se mantiene firme por Rafa Mir: el Valencia de momento no llega

Pese a que las posturas se han acercado bastante, no puede decirse aún que Rafa Mir vaya a jugar en el Valencia. De momento el jugador sigue siendo del Sevilla una vez que no hay acuerdo entre las partes. El Sevilla siguen exigiendo la totalidad de la parte proporcional de su ficha (los meses que quedan hasta el 30 de junio) y la entidad que dirige Peter Lim, aunque subió su oferta, no llega a esa cantidad.

En Valencia aseguran -Superdeporte, por ejemplo- que Rafa Mir llegará a Mestalla por el 50% de su ficha, al menos ésa ha sido la última oferta, y que la opción de compra será de 6 millones de euros. En el Sevilla siguen firmes en que no se van a mover de la ficha total del futbolista, toda vez que aceptó renunciar a la prima de cesión.

El Valencia y el jugador, que asegura que va a perdonar dinero pero no hasta donde los clubes parecen aceptar, están presionando aprovechando que el Sevilla tiene en la ciudad a dos delanteros para firmar y pendiente de la salida de Rafa Mir, el eslovaco Bozenik y el argentino Alejo Véliz.