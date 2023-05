Se retira Fernando Llorente, artífice de un gol clave en el Sevilla-Juventus de 2015

Fernando Llorente, ex futbolista del Sevilla y también de la Juventus, anunció este lunes su retirada a sus 38 años. Cuelga las botas el que fuera un fichaje de relumbrón del equipo de Nervión en el verano de 2015, cuando protagonizó un culebrón -había quedado libre de la Juventus y tenía muchas novias- que tendría su plena justificación meses después, el día de la Inmaculada Concepción.

Aquel 8 de diciembre de 2015, en la última jornada del Grupo D de la Champions, Llorente cabeceó a la perfección un córner que botó Konoplyanka y batió al meta Buffon, aun en la portería de la Juventus. Fue el único gol del partido (1-0), pero tendría una trascendencia histórica. Aquel día, Buffon y Sergio Rico se abrazarían al final del partido por las enormes paradas de ambos.

Precisamente ante la Juventus de Allegri

La Juve de Massimiliano Allegri quedó segunda y le tocó medirse con el potentísimo Bayern Múnich de Guardiola, que lo eliminaría en octavos de la Champions. Banega jugó un auténtico partidazo ante Bonucchi, Lichtsteiner, Marchisio, Pogba, Dybala, Alex Sandro, Morata y compañía.

El Sevilla tuvo otro premio bien distinto. Aquel día se alinearon los astros y Nervión se convirtió en un volcán después de las dudas de la primera parte, cuando el Borussia Mönchengladbach ganaba al Manchester City en el Etihad Stadium. Pero el City de Manuel Pellegrini remontó (4-2) coincidiendo con el gol de Llorente en un córner en la segunda parte.

¡Gracias por ser parte de mi sueño! https://t.co/ybZcHFZDPF — Fernando Llorente (@llorentefer19) May 15, 2023

Antesala de la remontada al Liverpool de Klopp

El Sevilla terminó tercero del grupo más temible que vio jamás la Champions, con representación inédita de las cuatro grandes ligas de Europa, y pudo jugar la Europa League que terminaría ganando al Liverpool en Basilea el 18 de mayo de 2016, título del que se cumplen siete años este jueves, en el que el Sevilla vuelve a medirse con la Juventus en busca de su séptima final de la Europa League.

"Quería agradecer a todos por las oportunidades brindadas y a los aficionados que siempre me apoyáis por el cariño recibido durante todos estos años. Soy un afortunado por haber podido disfrutar de todos los momentos que el fútbol me ha hecho vivir y por todas las grandes personas, amigos que durante el camino he podido conocer. Gracias", dijo el futbolista de Pamplona.

Llorente estaba sin equipo desde sus últimas aventuras frustradas en el Eibar y el Udinese y ha decidido despedirse del fútbol profesional, después de haber pasado por el Athletic, la Juventus, el Sevilla, el Swansea, el Tottenham, el Nápoles y los mencionados Udinese y Eibar.

En el Sevilla no tuvo fortuna y apenas estuvo un año, en el que jugó 36 partidos en total, marcó 7 goles y dio 5 asistencias. No terminó de cuajar en el aquel equipo de Unai Emery que ganó al Liverpool con goles de Gameiro y Coke, éste por partida doble, en la final que fue posible gracias a aquel testarazo imposible de Llorente el día de la Inmaculada Concepción.