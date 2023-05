Tecatito, el regreso soñado tras 9 meses de calvario

El extremo mexicano del Sevilla Jesús Tecatito Corona tuvo este domingo el soñado regreso a los campos de fútbol tras nueve meses sin jugar por una grave lesión, pues lo coronó con éxito al marcar el 0-3 de su equipo en Valladolid, una bonita obra colectiva y de ejecución por parte del internacional del Tri con el que puso fin a un largo calvario, a un duro tiempo de recuperación mezclado con recaídas e inseguridades.

El hábil atacante mexicano sufrió muchas veces en este periodo el olvido o, más bien, la incomprensión de la afición sevillista, que ya lo había dado por 'perdido' por la indeterminación de su estado y sus plazos de recuperación, y en otras su propia desconfianza, pero ha vuelto a ver luz al final de túnel, justo nueve meses y dos días después de su último partido con el equipo español, el que abrió LaLiga Santander 2022-23 el pasado 12 de agosto.

Tecatito, quien aún debe adquirir la mejor forma física y competitiva después de tanto tiempo sin jugar, saltó al césped del Estadio José Zorrilla de Valladolid en el minuto 81, cuando el Sevilla iba ya 0-2, y sólo doce minutos después rubricó la goleada de los hispalenses con el 0-3 definitivo, al quebrar a su defensor con la zurda y ajustar el tiro con la diestra, tras un pase con el exterior de la bota del argentino Papu Gómez que prolongó de espuela el brasileño Fernando.

Un golazo que el sevillismo confía en que suponga la recuperación total de un futbolista fino y con calidad, quien llegó en enero de 2022 al equipo español y demostró sus cualidades, la verticalidad y la visión de juego en ataque, con 2 goles marcados y cuatro asistencias en los veintidós partidos oficiales que jugó, un camino quebrado en agosto por su lesión. El jugador nacido hace 30 años en Hermosillo (Estado de Sonora), al noroeste de México, recibió todo el cariño de sus compañeros y celebró su reencuentro con el gol con felicidad, pero también con rabia después de tanto tiempo, debido a una grave lesión que le ha afectado mucho, sin poder vivir ni las alegrías ni los sinsabores de todo futbolista profesional.

"El gol ha sido la cereza sobre el pastel. He tenido un largo camino con los compañeros y la familia, y estoy muy contento por esto que está pasando. Recuerdo todavía ese día tan triste de la lesión y pensar que ya pasó fue difícil, aunque volvemos a sonreír", recalcó tras su reaparición, con gol incluido, en el choque de Valladolid. Jesús Manuel Corona Ruiz realizó este lunes trabajo individual de campo mientras sus compañeros se ejercitaron en el gimnasio, a la espera del partido crucial de este jueves en casa ante el Juventus para intentar acceder a la final de la Liga Europa tras el 1-1 de Turín, aunque el mexicano no podrá jugar en esa cita trascendental al ser uno de los dos jugadores no inscritos para esta fase del torneo europeo por culpa de su lesión. Tecatito, quien, a pesar de ello, siempre ha intentado sumar en el vestuario y apoyar al equipo, fichó por el Sevilla en enero de 2022 desde el Oporto luso, a cambio de unos 3 millones de euros y después de acumular una gran experiencia en el Monterrey de su país, el Twente neerlandés y la selección mexicana (71 encuentros con la absoluta y 10 tantos).

Sin embargo, en esta nueva aventura europea la fortuna se le torció el pasado verano, justo al inicio de su primer curso completo en la Liga con el Sevilla. El Tecate jugó el 12 de agosto pasado en la primera jornada liguera, ante Osasuna, pero a los cinco días, en una jugada fortuita y sin mediar golpe alguno, se fracturó el peroné y los ligamentos del tobillo izquierdo. Tras ser evacuado en ambulancia desde el entrenamiento a la clínica Fremap de Sevilla, fue operado el 18 de agosto de una lesión que le hizo perderse en noviembre el Mundial de Qatar 2022 con el Tri, en el que tanta ilusión tenía depositada.

El cirujano Francisco Najarro le colocó "una placa con tornillos en el peroné", además de aplicarle "una sutura tanto a los ligamentos externos como internos" del tobillo dañado, según informó el Sevilla, que estimó, en principio, un tiempo de recuperación de entre cuatro y cinco meses. Debido a ese plazo inicial, incluso la selección mexicana valoró la posibilidad de incorporar al extremo para el Mundial de Qatar, aunque Tecatito tuvo que pasar otra vez por el quirófano el pasado diciembre para ser sometido a una artroscopia en la zona afectada, algo que, según se indicó entonces, estaba dentro de su plan de rehabilitación.

Tecatito se incorporó de forma intermitente al trabajo de grupo el 21 de febrero y el 12 de marzo volvió a una lista como suplente sin llegar a reaparecer por su falta de forma y, al parecer, la inseguridad personal derivada de este tipo de dolencias largas, lo que, además, se le complicó después con un pequeño problema muscular y con un proceso febril.

Al final, han sido nueve meses de baja, de esfuerzo en silencio y de superación personal para que el extremo internacional por México haya vuelto a notar el olor de la hierba en un partido oficial y, sobre todo, para volver a sentirse futbolista, ante lo que expresó su profundo agradecimiento a su familia, al Sevilla y a todos sus seguidores.