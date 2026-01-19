La sensibilidad de Almeyda con las víctimas del accidente ferroviario en Córdoba

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, no ha permanecido impasible tras el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. El argentino quiso tener un gesto con las familias de los hasta ahora 39 fallecidos tras descarrilar un tren y provocar el impacto con otro que rodaba en otra vía en sentido contrario. El bonaerense ha lanzado un mensaje en su cuenta oficial de la red social X para estar al lado de las familias y amigos de las víctimas y los heridos.

“Mis condolencias a todas las familias y que las oraciones traigan paz y consuelo”, escribía el argentino, impactado como todos en España por lo ocurrido en este domingo negro. El comentario de Almeyda es un repost a una publicación de la cuenta oficial del Sevilla también expresando sus condolencias por las víctimas registradas.

Después del suceso, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmaron que antes del partido de este lunes (21:00 horas) en el Martínez Valero entre el Elche y el Sevilla se guardará un minuto de silencio en memoria de las 39 víctimas contabilizadas oficialmente hasta ahora, descartando que se haya pensado en la suspensión del encuentro. Tanto la Federación como LaLiga aún están pendientes de la disputa del VIllarreal-Levante que se aplazó en su día por el riesgo de lluvias torrenciales, tras la tragedia por la DANA, en la zona del Levante español.