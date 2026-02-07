El Sevilla aclara la situación de entradas y abonados tras el aplazamiento del partido

El encuentro entre el Sevilla FC y el Girona, previsto inicialmente para este sábado a las 18:30 horas, ha sido aplazado finalmente a este domingo a las 16:15 horas. Tras este cambio de fecha y horario, el club informó de las distintas casuísticas que afectan a abonados y público general.

Los abonados que hubieran cedido su localidad y cuya entrada ya haya sido vendida podrán acudir a las taquillas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 10:00 de este domingo para solicitar una entrada y ser reubicados en otra zona del estadio, siempre en función de la disponibilidad existente. En este caso, el acceso al partido se realizará con la entrada facilitada, y no con el carné de abonado, que no estará operativo. Además, estos abonados no acumularán el importe correspondiente a la venta de su asiento.

Por su parte, aquellos abonados que hayan cedido su localidad, pero cuya entrada aún no se haya vendido podrán recuperar su asiento hasta la hora del partido, bien a través del portal del socio o acudiendo a las taquillas del estadio desde las 10:00 presentando su abono y el DNI.

En cuanto a las entradas adquiridas por el público general, todas las compradas tanto a través de la web oficial como en las taquillas principales serán válidas para el partido del domingo, sin necesidad de realizar ningún cambio o gestión adicional.

No obstante, las personas que no puedan asistir al encuentro debido al cambio de fecha podrán solicitar la devolución del importe de sus entradas enviando un correo electrónico a taquillas@sevillafc.com. Las devoluciones se tramitarán a partir del lunes, una vez disputado el partido y tras comprobar que no se ha hecho uso de dichas entradas.