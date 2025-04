El Sevilla FC perdió casi 82 millones de euros en la temporada 2023/2024

Cuando parece que las cosas no pueden ir a peor, al Sevilla Fútbol Club siempre le acaba saliendo cruz. Los hispalenses afrontaban el duelo contra el Deportivo Alavés con esperanza renovada e ilusión después de cuatro derrotas consecutivas. La destitución de Xavi García Pimienta no ha servido, de momento, para mucho. Con la llegada de Joaquín Caparrós Camino al banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán, los nervionenses fueron incapaces de pasar del empate frente al combinado babazorro el pasado Domingo de Resurrección.

Sin embargo, la crisis que zozobra la entidad no es ni mucho menos reciente. El caldo de cultivo que continúa siendo insostenible viene formándose desde hace varios años, generado por una inestabilidad accionarial que continúa provocando manifestaciones como la que convocó Biris Norte en la previa del duelo entre sevillistas y blanquiazules. La mala situación institucional ha provocado también una bajada de rendimiento en lo deportivo, que agudiza la mala economía de un club que la pasada campaña sufrió un hachazo importante en sus arcas.

Cuarto club con más ingresos

Según un estudio realizado por Football Benchmark, el conocido informe Champions Report 2025, el Sevilla Fútbol Club fue el cuarto club del fútbol profesional español que más dinero ingresó en sus arcas la pasada campaña. Los de Nervión obtuvieron casi 175 millones de euros, siendo el primero por debajo de los tres grandes de LaLiga: Real Madrid (algo más de mil millones), Fútbol Club Barcelona (743,3 millones de euros) y Atlético de Madrid (395 millones).

El combinado hispalense se encuentra por encima de Real Sociedad, Real Betis, Athletic Club, Villarreal y Valencia, que son los clubes cuyos ingresos han oscilado entre los 200 y los 100 millones de euros. Curiosamente, el submarino amarillo fue el segundo equipo con más beneficios generados al finalizar la temporada, únicamente superados por un Real Madrid que parece una máquina implacable de generar. Sorprende ver en tercera posición al Rayo Vallecano, seguido de la UD Almería y el Girona.

Pérdidas de récord

La parte negativa llega al final de este informe, en el que se puede observar cómo la entidad nervionense generó unas pérdidas de 81 millones de euros. De nada sirve ser el cuarto club con mayores beneficios si no se contrarresta en la otra parte de las operaciones. Cabe destacar que el Sevilla Fútbol Club supera holgadamente en este apartado al resto de equipos de LaLiga EA Sports, siendo el siguiente en esta lista el Getafe con unas pérdidas de 8,5 millones, prácticamente un 10% de lo que perdió el conjunto hispalense.

Aún no se sabe cómo quedará el balance a final de la temporada 2024/2025, aunque estar dos años fuera de competición europea lastrará las arcas de un equipo que deberá vender este verano si no quiere seguir acercándose peligrosamente al abismo de la disolución. Tener el menor límite salarial de la Primera y la Segunda División no ayuda a pensar que la situación económica se revertirá en un corto plazo de tiempo, aunque el ADN y el "Dicen que nunca se rinde" traten de convencer al sevillismo de que las vacas flacas pasarán.