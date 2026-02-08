El Sevilla Femenino se da un festín ante el Athletic (4-0)

Qué mejor manera de responder tras caer goleado ante el líder que devolver el golpe con la misma moneda. Y eso fue exactamente lo que hizo el Sevilla Femenino. Las de Nervión pasaron por encima del Athletic, siendo muy superiores de principio a fin y aprovechando el desgaste del conjunto bilbaíno, que había tenido que jugar entre semana. Lucía del Moral, más conocida como Wifi, no desaprovechó su segunda titularidad del curso y firmó un doblete para liderar el triunfo.

Salió con ímpetu el conjunto dirigido por David Losada, que celebró su cumpleaños de la mejor manera posible. A los ocho minutos ya avisó Raquel tras una buena combinación del equipo sevillista, aunque la futbolista de Don Benito no logró conectar el remate. El Sevilla siguió apretando y, apenas dos minutos después, llegó un penalti a favor por una falta sobre Eva Llamas. Wifi fue la encargada de transformar la pena máxima y poner el 1-0, pese a que Nanclares adivinó la dirección del lanzamiento.

Al Athletic le empezó a pesar el esfuerzo realizado en su compromiso del miércoles, correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Tras el gol, el Sevilla monopolizó la posesión y se hizo con el control del encuentro. Las continuas interrupciones en el Estadio Jesús Navas provocaron un largo tiempo añadido en la primera mitad, que se fue hasta los once minutos, marcado también por un fuerte rodillazo que recibió Débora. La propia central sevillista cometió un error que pudo costar el empate, pero Sullastres apareció para blocar el cabezazo de Agoté (37’).

Ya en el tiempo de prolongación, el Sevilla amplió su ventaja. Fatou Kanteh firmó el segundo tras superar a Nanclares, que salió de su portería. En la última acción antes del descanso, Sullastres volvió a emplearse a fondo para desviar el balón a córner y mantener la portería a cero.

Wifi se estrena como goleadora este curso con un doblete

Javi Lerga intentó reaccionar tras el descanso con un doble cambio, pero sin éxito, ya que el Sevilla Femenino siguió siendo amo y señor del partido y Wifi se inventó un auténtico golazo para completar su doblete. Un centro que se fue envenenando, tocó ligeramente en Nanclares y acabó colándose en la portería.

Superada la hora de juego, en el minuto 64, llegó la conexión Fatou Kanteh–Raquel para poner el cuarto y dejar el encuentro prácticamente sentenciado. Centro desde la derecha de la extremo sevillista que Raquel remató de cabeza al fondo de la red. Con el partido resuelto, David Losada aprovechó para dar minutos a las menos habituales, entre ellas Xena Barrios con apenas 17 años, mientras que Fatou Kanteh rozó el quinto. Los últimos minutos fueron meramente anecdóticos, con un Sevilla que se limitó a gestionar el tramo final y saborear un triunfo, antes de pensar en el encuentro de la semana que viene en casa del Deportivo Albanca.