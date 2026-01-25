El Sevilla Femenino recupera su mejor versión y tumba al Levante (4-2)

El Sevilla FC Femenino volvió a conectar con su mejor versión competitiva en el Estadio Jesús Navas para firmar una victoria tan necesaria como convincente ante el Levante UD (4-2). En una mañana marcada por el frío, los largos descuentos y el constante protagonismo del FVS, el equipo de David Losada ofreció una respuesta sólida tras el último tropiezo liguero y se reengancha a la lucha por el top-6 de la Liga F Moeve, justo antes de afrontar una de las salidas más exigentes del curso.

El encuentro arrancó con un lógico periodo de tanteo, con ambos equipos buscando imponer su plan sin asumir riesgos excesivos. El Sevilla fue ganando metros con el balón, apoyándose en la movilidad de Rosa Márquez, la profundidad de Milla Cortés y la experiencia de Isa Álvarez para ir inclinando el campo. Ese dominio encontró premio en el minuto 19, cuando Esther Martín-Pozuelo ejecutó con maestría una falta directa desde el costado para abrir el marcador y desatar la primera gran ovación de la mañana.

El gol reforzó la confianza local y el conjunto sevillista dio un paso adelante en intensidad y ritmo. El Levante, ordenado pero con dificultades para salir de su campo, apenas inquietaba a Esther Sullastres, muy segura en cada intervención. A cinco minutos del descanso, una acción dentro del área acabó en penalti, que Isa Álvarez transformó con serenidad para ampliar la ventaja y confirmar el buen momento del equipo.

Un gol sicológico

Sin embargo, el fútbol volvió a demostrar su imprevisibilidad. En el primer disparo visitante entre los tres palos, Raiderlín Carrasco recortó distancias al filo del descanso, dando vida a las granotas y añadiendo incertidumbre al marcador. El Sevilla acusó el golpe durante unos instantes, pero reaccionó con carácter. En el largo descuento de la primera mitad, Rosa Márquez apareció con determinación para firmar el 3-1, un gol sicológico que devolvió la tranquilidad al conjunto local antes del paso por vestuarios.

La segunda parte mantuvo el mismo guion. El Sevilla FC Femenino salió decidido a no especular y, apenas cinco minutos después de la reanudación, Milla Cortés culminó una buena acción ofensiva con un disparo que obligó a la intervención del FVS antes de subir al marcador. El 4-1 reflejaba la ambición de un equipo que había aprendido de errores recientes y apostaba por cerrar el partido desde el juego.

El Levante UD, con presencia de exsevillistas como Ana Franco y Teresa Mérida, no bajó los brazos. Tras un saque de esquina, Ana Franco recortó distancias y añadió un punto de emoción a los minutos finales. Aun así, el Sevilla supo manejar el tramo decisivo con mayor madurez, priorizando el control y reduciendo los espacios para asegurar tres puntos fundamentales.

Regreso de Gemma Gili

Uno de los momentos más aplaudidos llegó con el regreso de Gemma Gili a los terrenos de juego tras una larga lesión, una noticia positiva que refuerza el fondo de armario sevillista para el tramo decisivo de la temporada. No faltó la nota crítica, con nuevos descuentos excesivos y constantes revisiones arbitrales que volvieron a romper el ritmo del partido.

Con este triunfo, el Sevilla FC Femenino recupera sensaciones, confianza y ambición. La victoria no sólo suma en la clasificación, sino que refuerza el mensaje de un equipo que quiere competir sin complejos. El próximo reto será mayúsculo: visitar el Estadi Johan Cruyff para medirse al Barcelona, líder y campeón de la Supercopa de España, en un escenario ideal para seguir creciendo.