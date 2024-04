El Sevilla se vuelve a ejercitar con Sergio Ramos en el grupo

El Sevilla ya está totalmente enfocado en el partido del próximo lunes. El Mallorca, rival directo de los nervionenses en la lucha por la permanencia, visita el Ramón Sánchez-Pizjuán con mucho en juego. Un encuentro trascendental, el cual llevan preparando los hispalenses desde el pasado jueves.

Quique Sánchez Flores, durante la sesión matinal del sábado -la penúltima antes de disputar el partido-, ha podido contar, de nuevo, con Sergio Ramos. El camero realizó trabajo de gimnasio el viernes y no saltó al césped, pero ya está de vuelta con sus compañeros. Por el contrario, Adrià Pedrosa no ha saltado al verde. El catalán era uno de los grandes candidatos al once inicial el próximo lunes, pero una lesión muscular le privará de estar en el duelo.

Las bajas para la visita del Mallorca

La del sábado ha sido la tercera sesión de la semana para un Sevilla que se ejercitará por última vez el domingo. Ese mismo día, tras el entrenamiento, hablará Quique Sánchez Flores, un técnico al que le ha durado poco el cartel de 'sin bajas'. A la grave lesión de Djibril Sow, hay que sumarle la sanción de Kike Salas por acumulación de tarjetas amarillas, una ausencia muy delicada para un entrenador que apostó desde el primer día por él.

Es por ello que tendrá que reestructurar la defensa, también por la baja de Adrià Pedrosa. El lateral catalán no ha saltado al césped durante la mañana del sábado y está descartado, por lo que será un desencadenante para ver más cambios en la zaga respecto al partido ante Las Palmas.

El que sí estará será Sergio Ramos. El camero ha vuelto al trabajo en grupo y apunta a ser titular en un trascendental duelo. De ganar, el trabajo de Quique Sánchez Flores estará mucho más aliviado y cerca del objetivo: no descender a LaLiga Hypermotion.