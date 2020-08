El sevillismo 'engalana' Sevilla para la final de la Europa League

"Somos Grandes". Con ese lema animaron los Biris al Sevilla en la final de Eindhoven de 2006 y esas mismas palabras, junto a las de las siguientes finales de Europa League, han decorado puentes de la SE-30 en el amanecer previo a la final de Colonia. Cinco pancartas con cinco lemas de cinco finales: "Somos grandes", "Tanta gloria, tanto fútbol" (Glasgow), "Hemos vuelto" (Turín), "True love" (Varsovia) y "The champ is here" (Basilea). Un recuerdo con el que los ultras sevillistas han querido, desde la distancia, mandar ánimos a los jugadores de Julen Lopetegui.

Esto se ha podido ver en las afueras de la ciudad, pero en el centro el sevillismo también ha estado presente. La peña Vengo a Verte ha vestido de sevillista a 15 populares estatuas de la capital andaluza. Una bufanda anudada al cuello ha servido para que los colores blanquirrojos den aún más vistosidad a estas obras de arte expuestas en la calle. Don Juan Tenorio, Zurbarán, Juan de Mesa, Pepe Luis Vázquez, Mozart o Cervantes han amanecido más sevillistas que nunca en el día en el que el Sevilla puede alzar su sexta Europa League.

Estas dos iniciativas son una representación de las muchas que se repiten por la ciudad y lugares vacacionales, donde muchos aficionados han colocado banderas y bufandas en sus balcones y ventanas para preparar las horas previas al importante choque ante el Inter de Milán en Alemania. La distancia no ha impedido que el sevillismo aliente a los suyos en otra noche que puede ser histórica.