El guardameta camerunés Fabrice Ondoa, ex jugador del Sevilla, ha sido despedido del club belga KV Ostende, presuntamente por organizar una fiesta clandestina en su casa que burlaba las medidas restrictivas que marcan las autoridades de ese país para controlar la pandemia de coronavirus.

La policía de la localidad flamenca, en el noroeste del país, fue alertada en la noche de sábado al domingo con motivo de los ruidos que provenían del apartamento del deportista, comprobando después que en su interior había una docena de personas que no respetaban las medidas tomadas ni el toque de queda nocturno.

“Aún no hemos tenido infecciones de Covid-19 y hacemos todo lo posible por que así siga siendo. Por eso recordamos sin cesar a nuestros jugadores sus responsabilidades. Estamos obligados a iniciar un procedimiento de despido contra Fabrice Ondoa”, indicó en un comunicado el Ostende.

El jugador, por su parte, se defendió a través de las redes sociales. “Acabo de escuchar la noticia esta tarde en el correo casi al mismo tiempo que la prensa. Les confieso que estoy impactado, porque los dirigentes ni siquiera se molestaron en invitarme a explicar los hechos que se me imputan. Están tomando una decisión tan seria sin siquiera molestarse en escucharme. Acabo de recibir una carta de su abogado. ¡Esto es escandaloso! Si se hubieran molestado en invitarme a explicar, habrían entendido que no tengo nada que reprocharme. No organicé nada en absoluto, y seguro que no fue una fiesta de encierro. Los términos son importantes en la vida", decía Ondoa.

El camerunés, internacional por su país, llegó al Sevilla Atlético en 2016 procedente de la Gimnástica de Tarragona, aunque no llegó a jugar en el primer equipo.