El temporal obliga a aplazar el Cartagena–Sevilla Atlético

El partido que el Sevilla Atlético debía disputar este domingo ante el Cartagena ha quedado aplazado por decisión de la Real Federación Española de Fútbol. El organismo federativo informó a través de un comunicado que, debido al temporal que afecta a buena parte de la Península, y tras la resolución adoptada por el juez único de competiciones no profesionales, se ha decretado la suspensión de varios encuentros correspondientes a dichas competiciones.

No es el único partido de Primera Federación que se ha suspendido. La RFEF ha decido aplazar también el Antequera-Algeciras y el Juventud de Torremolinos-CD Teruel

El choque, previsto para el domingo a las 18:15 horas en el estadio Cartagonova, queda así pendiente de una nueva fecha, que se debería conocer en los próximas días. Los de Luci Martín llegan tras dos derrotas consecutivas y no conocen la victoria desde el pasado 21 de diciembre ante el Atlético Sanluqueño. El próximo encuentro programado para el filial rojiblanco es el domingo 15 de febrero en El Estadio Jesús Navas donde recibirán al Teruel.