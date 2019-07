Con todavía 34 días de mercado por delante, el Sevilla tiene ya hecha una buena parte de ese trabajo de llamadas y despachos que se realiza desde la sombra, mientras transcurre la pretemporada. Con diez nuevos reclutas en el grupo, Monchi tiene el capítulo de las altas muy encarrilado, que no finiquitado. El referente a las salidas se le está resistiendo más, pero ya avanzó hace unos días que empieza a notar “movimiento”.

Si ya quedó resuelto el destino de Aleix Vidal, quien jugará cedido en el Alavés, resta aún un buen número de futbolistas que no han resuelto su futuro y que aparentemente no entran en los planes de Lopetegui. Al poner rumbo a Alemania, el guipuzcoano dejó en Sevilla a cinco hombres. Éstos deben encontrar una salida, pero sólo Vidal lo ha hecho por ahora.

Gnagnon, Amadou, Roque Mesa y Arana siguen sin definir dónde jugarán la próxima temporada. Y los días corren. Sí hay novedades en lo que respecta a Amadou, pues según apuntaba el medio But Football, el Saint-Etienne sigue interesado en el pivote francés, que no encontró nunca la continuidad en su única campaña en Nervión y no vería con malos ojos volver a su país. Fue el primer fichaje de Caparrós durante su ciclo en la dirección deportiva. Una apuesta muy costosa –el club pagó al Lille unos 15 millones de euros–, que no ha funcionado.

Además del quinteto que quedó en Sevilla, hay varios futbolistas que sí viajaron a Maguncia el pasado viernes junto al grupo, pero que tampoco tienen garantizado permanecer en el equipo. Es ésta la situación de Kjaer o Sergi Gómez. Si bien al central danés no se lo relacionó con ningún equipo en los últimos días, el catalán sí parece tener una buena lista de pretendientes. Tras no fructificar las negociaciones anteriores con el Atalanta el italiano, es el Espanyol quien ha puesto sus miras en Sergi Gómez.

Al zaguero de Arenys de Mar le seduce la idea de comprometerse con el equipo perico y así volver a su tierra. Aunque el Espanyol también tiene en cartera a Fernando Calero, joven central del Valladolid que ha pasado con nota su año de debut en Primera División. Ante la marcha de Mario Hermoso, el conjunto de Cornellá busca un sustituto y tanto Calero como Gómez encajan con el perfil deseado. Por ahora, el defensa sevillista está siendo utilizado por Lopetegui en los amistosos. Pero después de una temporada irregular, su futuro no es nítido. Según ha podido saber este periódico, la opción del Espanyol le convence.

Otro futbolista en una situación similar es Nolito. Aunque el sanluqueño está realizando una buena pretemporada, se intuye que será uno de los descartes del Sevilla de cara a septiembre. Su destino más probable parece el Celta, aunque de momento no hay novedades en cuanto a negociaciones entre ambos clubes. Eso sí, los vigueses están preocupándose de hacer hueco. En las últimas horas han dado salida al turco Emre Mor y trabajan también en desprenderse del francés Claude Beauvue.

Lo que está claro es que agosto va a ser un mes agitado en el Sevilla. Si bien lleva mucho adelantado –con más de 15 operaciones ya realizadas–, Monchi debe aún resolver la situación de un buen número de jugadores. Y también cerrar alguna que otra llegada.