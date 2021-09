La tromba de agua que reaviva en el sevillismo la reivindicación de una cubierta

El Ramón Sánchez-Pizjuán albergará la final de la presente edición de la Europa League, pero las prestaciones del estadio sevillista quedaron en entredicho ante todo el continente y nada menos que en un partido de Champions en una inmensa tromba de agua, un chaparrón de verano (a punto de que llegue otoño) que dejó una imagen penosa de gran parte de la afición (sólo Preferencia está cubierta) abandonando sus asientos en busca de refugio y ataviada con paraguas, una fotografía que recordaba a las de otro tiempo y que ya no se ven en los estadios de fútbol, mucho menos en la máxima competición europea.

Ello ha hecho que se reavive una vieja reivindicación del sevillismo, la instalación de una cubierta en un estadio que la pasada semana cumplía 63 años. De hecho, el grupo Accionistas Unidos ponía el dedo en la llaga con un vídeo publicado en la red social twiter. “Ningún sevillista sin cubierta. Ayer el sevillismo se mojó. El acuerdo entre LaLiga y CVC supone la llegada al Sevilla de más 130 millones de euros destinados en su mayor parte a inversiones en instalaciones. Es el momento, sin más demora, de cubrir toda la grada”, decia el órgano que trata de aglutinar a los pequeños accionistas en un claro mensaje al consejo.

NINGÚN SEVILLISTA SIN CUBIERTAAyer el #sevillismo se mojó. El acuerdo entre @LaLiga y CVC supone la llegada al @SevillaFC de más de 130 millones de euros destinados, en su mayor parte, a inversiones en instalaciones. Es el momento, sin más demoras, de cubrir toda la grada. pic.twitter.com/GXZ4BR9gp9 — Accionistas Unidos 🇵🇱 (@Accionistas_SFC) September 15, 2021

Se da la circunstancia de que el Sevilla acaba de terminar reformas en el Sánchez-Pizjuán, pero ellas han ido encaminadas a adecuar el recinto a las exigencias de la UEFA para albergar finales europeas. Un sueño de la actual cúpula directiva era conseguir la final de la Europa League y presumir de los seis títulos y ello llevó al club a hacer una fuerte inversión en adecuar la grada de Preferencia a esta normativa, fundamentalmente dirigida a la instalación de zonas hospitality y salas VIP, así como ascensores, que la UEFA exige para sus patrocinadores y compromisos publicitarios. De hecho, el Sevilla para ello trasladó todas sus oficinas al estadio Jesús Navas, logrando que se le adjudicara la final de la presente edición.

Sin embargo, la afición ha demandado al club que se subsanen otras deficiencias que directamente afectan al socio. Una de ellas es la instalación de una cubierta, ya que son pocos los estadios de LaLiga que no la tienen (durante la pandemia la instaló el Levante en el Ciutat de Valencia). La demanda lleva años saliendo a relucir en las Juntas de Accionistas y el Sevilla es cierto que ha proyectado su instalación, junto con la construcción de un tercer anillo de gradas, pero también ha reconocido que no puede acometerla ahora mismo y no está clara la fecha del inicio del proyecto.

La denuncia de Accionistas Unidos en las redes sociales también disparó un aluvión de quejas de la afición, sobre la pintura de los asientos y de otra índole.

La situación de la cubierta también vale para las épocas de más calor en Sevilla. El club se ha quejado de los horarios que en más de una ocasión han tenido que sufrir los partidos del Sevilla, pero LaLiga ante estas quejas recuerda que gracias al contrato televisivo todos los clubes han recibido unos ingresos con los que se han podido hacer reformas en los estadios.

Este periódico explicaba este mismo lunes esta situación y mencionaba los 2.700 millones que el fondo CVC va a aportar a los clubes de LaLiga para que inviertan en instalaciones en un informe que destacaba el prestigio que la Champions da a los clubes que tienen la suerte de participar en ella y el Sevilla desea hacerse un fijo temporada tras temporada.