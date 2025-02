Vargas se consagra en un mes con el Sevilla: “Orgulloso; no nos rendiremos”

Rubén Vargas, el flamante fichaje sevillista del mercado invernal, fue una de las pocas notas positivas del Sevilla en su abultada derrota ante el Barcelona. El extremo izquierdo, tras varias jornadas en las que ha estado muy cerca de estrenarse de cara a puerta -como frente al Valencia o al Girona-, consiguió su primer tanto con la camiseta sevillista este pasado fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Y es que el suizo ha caído de pie en Nervión y en los esquemas de García Pimienta. Pese a no dominar al 100% el castellano, Vargas ha conseguido adaptarse a todo lo que le exige el técnico catalán, tanto en ataque como, sobre todo, en defensa, faceta por la que le alabó nada más terminar el encuentro. Además de ser un trabajo que finalmente ha acabado refrendado de la mejor forma posible, con su primer gol en el Sánchez-Pizjuán.

Vargas, como anillo al dedo para García Pimienta

La ausencia de un extremo izquierdo natural, con ese desborde y colmillo dentro del área, se había convertido durante el tramo final de 2024 en una de las principales necesidades del Sevilla. Un perfil de jugador que sólo tenía García Pimienta con el nigeriano Chidera Ejuke, pero que, por su grave lesión muscular, perdió durante más de dos meses de competición. Sin embargo, desde la llegada de Rubén Vargas, ese problema se ha resuelto en Nervión. Al suizo no le ha hecho falta un proceso de adaptación ni al sistema ni al equipo. Tras su gran debut ante el Valencia, donde estuvo muy cerca de estrenarse como goleador con un disparo a la madera, García Pimienta no lo ha sacado del once inicial, ni siquiera con la vuelta de un Chidera Ejuke que, de momento, se ha convertido más en un revulsivo mientras vuelta a recuperar su mejor estado físico y de forma tras su proceso de recuperación.

"Orgulloso" de entrenarse con el Sevilla

Asimismo, la consagración de Vargas, para García Pimienta, no ha llegado tanto en la faceta ofensiva, que también, sino en la defensiva. Durante la primera parte, el tiempo en el que el Sevilla trató de aguantar las embestidas blaugranas, el suizo fue clave para ayudar a Adrià Pedrosa con las internadas de Lamine Yamal y Jules Koundé. Un esfuerzo que, le mermó, y reconoció el técnico catalán tras el encuentro en la rueda de prensa.

El propio Rubén Vargas fue uno de los protagonistas del Sevilla que habló ante los medios de comunicación tras su gol. El suizo, pese a que refrendó su decepción de la derrota, trató de sacar lo positivo del encuentro: “Estamos tristes. En la primera mitad lo hicimos muy bien, defendimos muy bien. Sabíamos que el Barcelona iba a tener mucho el balón. Tuvimos oportunidades. La primera mitad fue bien; la segunda, un poquito menos. El Barcelona tiene mucha calidad. Tienen muchas oportunidades y hacen gol”, afirmó el helvético en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán.

También, a través de sus redes sociales, Vargas aseguró que está “orgulloso” de haberse entrenador como goleador con el Sevilla: “Decepcionado de haber perdido el partido, pero estoy orgulloso de haber marcado mi primer gol en el Sevilla. Este momento se quedará conmigo. No nos rendiremos. ¡El viaje continúa!”, zanjó el suizo.